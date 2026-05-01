الأمم المتحدة: مقتل 17 مهاجرا على الأقل في انقلاب قارب يقل مهاجرين سودانيين قبالة ليبيا

كتب : مصراوي

01:11 ص 01/05/2026

انقلاب قارب

(أ ب )

قال مسؤولون أمميون اليوم الخميس، إن قارباً كان يقل 33 مهاجراً سودانياً انقلب في البحر المتوسط قرب بلدة طبرق شرقي ليبيا، مما أدى إلى غرق 17 شخصاً على الأقل وفقدان تسعة آخرين .

وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عبر منشور لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن سبعة أشخاص فقط ممن كانوا على متن القارب نجوا من الغرق، في حين لم تتضح بعد اللحظة التي انقلب فيها القارب.

أما المنظمة الدولية للهجرة فقالت إنه عند إنقاذ الناجين، كانوا قد تقطعت بهم السبل في البحر لعدة أيام، وأن بعض المهاجرين لقوا حتفهم بسبب الجوع والعطش.

وأضافت المنظمة أن القارب أبحر من طبرق وكان في طريقه إلى اليونان عندما انقلب على مسافة نحو 100 كيلومتر (60 ميلاً) شمال غرب المدينة، مشيرة إلى أن عمليات الإنقاذ نفذها كل من سلاح البحرية الليبية وخفر السواحل الليبي والهلال الأحمر الليبي.

ونشر الهلال الأحمر الليبي، اليوم الخميس، صوراً تُظهر عملية الإنقاذ، حيث يظهر أفراد الطاقم وهم ينقلون عدة جثث داخل أكياس سوداء، في حين لم تتوفر معلومات فورية عن الحالة الصحية للناجين.

السواحل ليبيا انقلاب قارب مهاجرين الأمم المتحدة

