اتصالات مصرية مع واشنطن وباريس لدعم التهدئة ووقف التصعيد

كتب : أسماء البتاكوشي

04:30 م 09/04/2026

بدر عبد العاطي

أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفياً مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وذلك في إطار التحركات المصرية لخفض التصعيد في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية خلال الاتصال على ضرورة التحرك السريع لاحتواء التوترات وتثبيت وقف إطلاق النار، محذراً من أن استمرار الهجمات الإسرائيلية على لبنان يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق التهدئة، وفقًا لبيان وزارة الخارجية اليوم الخميس.

كما شدد على موقف مصر الثابت بضرورة احترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه ووقف كافة الاعتداءات، بما يسهم في استقرار المنطقة وتجنب الانزلاق إلى فوضى أوسع.

وفي سياق متصل، تلقى عبد العاطي اتصالاً من وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، حيث بحث الجانبان التطورات المتسارعة في الإقليم، خاصة في لبنان.

وأكد الوزيران على أولوية وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتحقيق التهدئة خلال هذه المرحلة الحساسة، مع التشديد على أهمية تكثيف الجهود الدولية لدعم المؤسسات الوطنية اللبنانية، بما يسهم في إنهاء المعاناة الإنسانية وتحقيق الأمن والاستقرار.

