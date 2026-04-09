نجحت أجهزة الأمن في تحديد وضبط طالب مقيم بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة لاتهامه بالتلويح بإشارات خارجة بيده تتنافى مع القيم المجتمعية حال توقفه أمام إحدى سيارات الشرطة وتداول صورته عبر السوشيال ميديا.

ضبط صاحب صورة الإشارات المسيئة

رصدت المتابعة الأمنية تداول صورة فوتوغرافية بمواقع التواصل الاجتماعي تظهر قيام المتهم بالفعل المسيء، ومن جانب آخر أمكن تحديد هويته بدائرة القسم، علاوة على ذلك تبين أنه طالب ومقيم بقلب منشأة ناصر بقلب القاهرة، حيث تم التحرك للوصول إليه ومواجهته بالصورة المنتشرة للوقوف على ملابسات الحادث.

إشارات خارجة لسيارة شرطة بالشارع

أقر المتهم بارتكابه الواقعة أثناء تواجده أمام إحدى المحاكم بالقاهرة، وفي السياق ذاته أوضح أن تصرفه جاء اعتراضاً على صدور حكم ضد أحد أصدقائه بالسجن المؤبد لاتهامه في قضية اتجار بالمواد المخدرة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.



مواجهة مُرة وصدمة وبكاء في صمت.. ماذا حدث في جلسة إعدام "غرام" بالجيزة؟





تنكر في زي نسائي ونقاب..كيف دبر "أثير الديون" لقتل خالته بشقة زنين؟





"2 مليار جنيه و30 سنة حبس".. رحلة "مستريح السيارات" من خارج البلاد للزنزانة



