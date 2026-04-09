ضبط طالب منشأة ناصر بعد إشارات خارجة أمام سيارة شرطة بالقاهرة

كتب : علاء عمران

03:46 م 09/04/2026 تعديل في 03:50 م

نجحت أجهزة الأمن في تحديد وضبط طالب مقيم بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة لاتهامه بالتلويح بإشارات خارجة بيده تتنافى مع القيم المجتمعية حال توقفه أمام إحدى سيارات الشرطة وتداول صورته عبر السوشيال ميديا.

ضبط صاحب صورة الإشارات المسيئة

رصدت المتابعة الأمنية تداول صورة فوتوغرافية بمواقع التواصل الاجتماعي تظهر قيام المتهم بالفعل المسيء، ومن جانب آخر أمكن تحديد هويته بدائرة القسم، علاوة على ذلك تبين أنه طالب ومقيم بقلب منشأة ناصر بقلب القاهرة، حيث تم التحرك للوصول إليه ومواجهته بالصورة المنتشرة للوقوف على ملابسات الحادث.

إشارات خارجة لسيارة شرطة بالشارع

أقر المتهم بارتكابه الواقعة أثناء تواجده أمام إحدى المحاكم بالقاهرة، وفي السياق ذاته أوضح أن تصرفه جاء اعتراضاً على صدور حكم ضد أحد أصدقائه بالسجن المؤبد لاتهامه في قضية اتجار بالمواد المخدرة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.


لبنان يتقدم بشكوى "عاجلة" إلى مجلس الأمن ضد إسرائيل
بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" ترد على أنباء تورطها في قضية مخدرات
حيل ذكية لتقليل النفقات.. كيف توفر نصف مصاريفك الشهرية؟
لا تنخدع بالشكل.. خطأ شائع عند شراء الذهب قد يفقده جزءا من قيمته
