مقتل مدنيين بينهم أطفال في هجوم بطائرة مسيّرة بدارفور

أدانت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بالسودان قصفاً بطائرة مسيّرة استهدف منطقة بمحلية كتم في ولاية شمال دارفور غرب الفاشر، مشيرة إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وأفادت المنظمة، نقلاً عن شهود عيان، أن الطائرة المسيرة استهدفت منزلاً كان يشهد مناسبة اجتماعية في حي السلامة، قرب مدرسة الأم الأساسية للبنات، في وقت تجمع فيه عدد من المواطنين من أحياء مختلفة للمشاركة في مراسم زفاف.

ووفق الشهادات، أسفر الهجوم عن مقتل نحو 12 شخصاً، بينهم أطفال، بعد أن جاءت الطائرة المسيّرة من الجهة الشمالية الشرقية للمدينة، بحسب الروايات المتداولة.

وأعلنت المنظمة أنها ستجري تحقيقاً في الواقعة، مع إعداد تقرير مفصل حول ملابسات الحادث، داعية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم.