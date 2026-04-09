إعلان

مقتل مدنيين بينهم أطفال في هجوم بطائرة مسيّرة بدارفور

كتب : وكالات

03:44 م 09/04/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أدانت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بالسودان قصفاً بطائرة مسيّرة استهدف منطقة بمحلية كتم في ولاية شمال دارفور غرب الفاشر، مشيرة إلى سقوط ضحايا مدنيين.

وأفادت المنظمة، نقلاً عن شهود عيان، أن الطائرة المسيرة استهدفت منزلاً كان يشهد مناسبة اجتماعية في حي السلامة، قرب مدرسة الأم الأساسية للبنات، في وقت تجمع فيه عدد من المواطنين من أحياء مختلفة للمشاركة في مراسم زفاف.

ووفق الشهادات، أسفر الهجوم عن مقتل نحو 12 شخصاً، بينهم أطفال، بعد أن جاءت الطائرة المسيّرة من الجهة الشمالية الشرقية للمدينة، بحسب الروايات المتداولة.

وأعلنت المنظمة أنها ستجري تحقيقاً في الواقعة، مع إعداد تقرير مفصل حول ملابسات الحادث، داعية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن الهجوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السودان دارفور الفاشر الطائرات المسيرة مجلس الأمن

إعلان

إعلان

