إعلان

ترامب لـ"الناتو": سئمنا من نقص التحرك والاعتماد على الضغوط

كتب : مصطفى الشاعر

03:48 م 09/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما لاذعا على حلف شمال الأطلسي "الناتو"، منتقدا ما وصفه بـ"نقص التحرك والفعالية" في أداء الحلف، وذلك في تصريحات استباقية سبقت الظهور المرتقب للأمين العام للحلف مارك روته.

الناتو تحت مقصلة ترامب

وفي تصريحات نقلتها شبكة "فوكس نيوز"، أعرب ترامب، اليوم الخميس، عن استيائه من آلية عمل الحلف، مؤكدا أن "الناتو" يفتقر إلى المبادرة ولا يتخذ خطوات جادة أو إجراءات فعلية ما لم يتم وضعه تحت ضغوط شديدة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الحلف اعتاد على الركود وعدم التحرك إلا في حالات الاضطرار.

توقيت حاسم قبل كلمة روته

تأتي هذه الانتقادات في توقيت حساس، حيث من المقرر أن يُلقي الأمين العام للناتو، مارك روته، كلمة في معهد رونالد ريجان في وقت لاحق اليوم الخميس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حقل "أفروديت" القبرصي يوقع اتفاقًا لتوريد الغاز إلى مصر لمدة 15 عامًا
اقتصاد

حقل "أفروديت" القبرصي يوقع اتفاقًا لتوريد الغاز إلى مصر لمدة 15 عامًا
لا تنخدع بالشكل.. خطأ شائع عند شراء الذهب قد يفقده جزءا من قيمته
علاقات

لا تنخدع بالشكل.. خطأ شائع عند شراء الذهب قد يفقده جزءا من قيمته
بعنوان "بطولات وانتصارات".. الإمارات توحد خطبة الجمعة الأولى بعد اتفاق
شئون عربية و دولية

بعنوان "بطولات وانتصارات".. الإمارات توحد خطبة الجمعة الأولى بعد اتفاق
جسمك ينبهك.. 7 إشارات خفية تدل على نقص فيتامينات خطير
نصائح طبية

جسمك ينبهك.. 7 إشارات خفية تدل على نقص فيتامينات خطير
بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" ترد على أنباء تورطها في قضية مخدرات
زووم

بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" ترد على أنباء تورطها في قضية مخدرات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الدولة متكلبشة".. صاحب مقترح سداد ديون مصر يكشف لمصراوي التفاصيل - (حوار)
غدًا.. تمديد ساعات عمل المحلات والمولات والمقاهي حتى 11 مساءً
الأزمات الدولية لمصراوي: هدنة إيران "على الورق أكثر من الواقع"