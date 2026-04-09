شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هجوما لاذعا على حلف شمال الأطلسي "الناتو"، منتقدا ما وصفه بـ"نقص التحرك والفعالية" في أداء الحلف، وذلك في تصريحات استباقية سبقت الظهور المرتقب للأمين العام للحلف مارك روته.

الناتو تحت مقصلة ترامب

وفي تصريحات نقلتها شبكة "فوكس نيوز"، أعرب ترامب، اليوم الخميس، عن استيائه من آلية عمل الحلف، مؤكدا أن "الناتو" يفتقر إلى المبادرة ولا يتخذ خطوات جادة أو إجراءات فعلية ما لم يتم وضعه تحت ضغوط شديدة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن الحلف اعتاد على الركود وعدم التحرك إلا في حالات الاضطرار.

BREAKING: President Trump slams NATO's lack of action without being put under 'pressure' ahead of NATO Secretary General Mark Rutte's appearance at the the Ronald Reagan Institute later today. pic.twitter.com/cKoTDzg22B — Fox News (@FoxNews) April 9, 2026

توقيت حاسم قبل كلمة روته

تأتي هذه الانتقادات في توقيت حساس، حيث من المقرر أن يُلقي الأمين العام للناتو، مارك روته، كلمة في معهد رونالد ريجان في وقت لاحق اليوم الخميس.