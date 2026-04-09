محافظ أسوان يتابع مبادرة تخفيض أسعار اللحوم لضمان وصولها للمواطنين

كتب : إيهاب عمران

03:56 م 09/04/2026 تعديل في 03:56 م
    التأكد من تطبيق مبادرة تخفيض اسعار اللحوم
    محافظ أسوان امام محل جزارة
    أسعار اللحوم فى أسوان

تفقد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، اليوم تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار اللحوم بالتعاون مع شعبة الجزارين، حيث تم خفض سعر الكيلو ليصل إلى 380 جنيه، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تستهدف الحد من أي زيادة غير مبررة في أسعار اللحوم، مع تعميم السعر الجديد على جميع مراكز ومدن المحافظة لضمان استفادة المواطنين بشكل كامل. وشدد على منع أي تلاعب بالأسعار، خصوصًا للسلع الحيوية.

وأضاف أن المحافظة تعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار في تربية الماشية لسد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء النسبي، مع ضبط عمليات النقل ومنع المغالاة من قبل تجار الجملة.

كما أوضح محافظ أسوان أن كميات من السلع الغذائية المدعومة يتم ضخها عبر المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، مع تكثيف الحملات التموينية والرقابية للتأكد من توافر السلع بالأسعار والكميات المحددة، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، تصل إلى سحب الترخيص عند الحاجة.

وأشار إلى تفعيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها فورًا، لضمان الاستقرار السعري وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة وجودة مناسبة.

أسعار اللحوم الرقابة التموينية المجمعات الاستهلاكية السلع الغذائية

