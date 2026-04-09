بين فريال والنباتات وسالوجا.. أجمل خروجة بين الطبيعة في أسوان خلال شم النسيم

تفقد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، اليوم تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار اللحوم بالتعاون مع شعبة الجزارين، حيث تم خفض سعر الكيلو ليصل إلى 380 جنيه، في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة تستهدف الحد من أي زيادة غير مبررة في أسعار اللحوم، مع تعميم السعر الجديد على جميع مراكز ومدن المحافظة لضمان استفادة المواطنين بشكل كامل. وشدد على منع أي تلاعب بالأسعار، خصوصًا للسلع الحيوية.

وأضاف أن المحافظة تعمل على فتح آفاق جديدة للاستثمار في تربية الماشية لسد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء النسبي، مع ضبط عمليات النقل ومنع المغالاة من قبل تجار الجملة.

كما أوضح محافظ أسوان أن كميات من السلع الغذائية المدعومة يتم ضخها عبر المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، مع تكثيف الحملات التموينية والرقابية للتأكد من توافر السلع بالأسعار والكميات المحددة، واتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين، تصل إلى سحب الترخيص عند الحاجة.

وأشار إلى تفعيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها فورًا، لضمان الاستقرار السعري وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة وجودة مناسبة.