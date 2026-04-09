رسالة إيرانية جديدة لشركاء واشنطن بالمنطقة: شاهدتم عجز أمريكا وإسرائيل بأعينكم فليتعظ الجميع

كتب : مصطفى الشاعر

12:05 ص 09/04/2026

أصدر الحرس الثوري الإيراني، بيانا شديد اللهجة، وصف فيه العدو بـ"المخادع"، مؤكدا أن أي اعتداء جديد سيُقابل بردٍ يفوق في قوته ومستواه العملياتي كافة الردود السابقة التي شهدتها المنطقة.

رسالة تحذير لـ "شركاء واشنطن"

وجّه الحرس الثوري في بيانه، الذي نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية، مساء اليوم الأربعاء، رسالة مباشرة إلى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، قائلا: إن شركاء أمريكا في المنطقة قد شاهدوا بأعينهم عجز واشنطن والكيان الصهيوني، وحريّ بهم أن يتعظوا من هذه الدروس ويضعوا حدا لتعاونهم مع أعداء الإسلام.

انعدام الثقة وتوعد بالتصعيد

شدد البيان على انعدام الثقة بوعود الخصوم، مؤكدا أن العدو لا يتوقف عن "المكر والخداع"، ولذلك فإن الحرس الثوري لا يعول على أي تعهدات.

واختتم البيان، بتأكيد الجاهزية القتالية، مشيرا إلى أن أي تجاوز للخطوط الحمراء سيقابله رد بمستوى عملياتي أعلى وأعنف مما شهدته الجولات الماضية.

تأتي هذه "الرسالة المباشرة" من الحرس الثوري لتضع دول المنطقة أمام مسؤولياتها، في محاولة واضحة لفك الارتباط العسكري مع واشنطن، حيث تُراهن طهران على أن مشهد العجز الأمريكي والصهيوني الأخير كفيل بتغيير الحسابات الإقليمية، محذّرة من أن استمرار التعاون مع الأعداء سيجعل تلك الأطراف في "مرمى الرد الإيراني" الذي تتوعد بأن يكون في مستواه القادم أشد فتكا وأوسع نطاقا.

