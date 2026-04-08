أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران وافقت على على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز.

وقال "ترامب"، بحسب منشور له عبر منصة تروث سوشيال، فجر الأربعاء، إنه استنادًا إلى محادثات مع رئيس وزراء باكستان شهباز شريف والمشير عاصم منير، حيث طلبا مني تأجيل القوة التدميرية المرسلة الليلة إلى إيران، ومع موافقة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على تعليق قصف وهجوم إيران لفترة أسبوعين، وسيكون هذا وقف إطلاق نار ثنائي الجانب.

وأضاف "ترامب"، أن سبب هذا القرار هو أننا حققنا وتجاوزنا جميع الأهداف العسكرية، ونحن متقدمون جدًا في التوصل إلى اتفاق حاسم بشأن السلام طويل الأمد مع إيران والسلام في الشرق الأوسط.

وأشار الرئيس الأمريكي، إنه أنه تلقى اقتراحًا من إيران يتكون من 10 نقاط، قائلًا:"نعتقد أنه أساس قابل للتفاوض".

وأوضح أنه تم الاتفاق تقريبًا على جميع نقاط الخلاف السابقة بين الولايات المتحدة وإيران، لكن فترة الأسبوعين ستتيح الانتهاء من الاتفاق وإتمامه رسميًا.

وتابع: بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية كرئيس، وأيضًا ممثلًا لدول الشرق الأوسط، إنه لشرف لي أن نقترب من حل هذه المشكلة الطويلة الأمد.

وكان شهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، اقترح الثلاثاء، على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقيادة الإيرانية، الموافقة على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين لإتاحة الوقت لمحادثات السلام.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لموقع "أكسيوس": "تم إبلاغ الرئيس بالمقترح، وسيصدر رد".

وتأتي تصريحات شريف قبل أقل من خمس ساعات من المهلة التي حددها ترامب للتوصل إلى اتفاق أو تنفيذ حملة قصف واسعة على البنية التحتية الإيرانية.

وكانت باكستان الوسيط الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأسابيع الماضية.

وذكر "أكسيوس"، أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران أحرزت تقدمًا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن هذا المقترح قد يمنح الجانبين مخرجًا مؤقتًا.

وقال مسؤول إيراني كبير لوكالة "رويترز"، إن طهران تدرس المقترح الباكستاني بشكل إيجابي.

وكتب "شريف"، على منصة "إكس": "الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى تسوية سلمية للحرب الجارية في الشرق الأوسط تتقدم بشكل ثابت وقوي مع إمكانية تحقيق نتائج ملموسة في المستقبل القريب".

وأضاف: "لإتاحة المجال للدبلوماسية، أطلب بإخلاص من الرئيس ترامب تمديد المهلة لمدة أسبوعين، وتطلب باكستان، بكل صدق، من الإخوة الإيرانيين فتح مضيق هرمز لفترة مماثلة مدتها أسبوعان كبادرة حسن نية".

وتابع: "نحث أيضًا جميع الأطراف المتحاربة على الالتزام بوقف إطلاق نار في كل مكان لمدة أسبوعين لإتاحة المجال للدبلوماسية لتحقيق إنهاء حاسم للحرب، بما يخدم السلام والاستقرار طويل الأمد في المنطقة".