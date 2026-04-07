البيت الأبيض: الرئيس ترامب وحده يعلم أين تقف الأمور وما الذي سيفعله

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان لشبكة إن بي سي نيوز، إن المهلة المحددة لإيران مساء اليوم لا تزال قائمة.

وأضافت:"لدى النظام الإيراني مهلة حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لاتخاذ موقف وإبرام اتفاق مع الولايات المتحدة".

وتابعت:"فقط الرئيس يعلم أين تقف الأمور وما الذي سيفعله".

مهلة باكستان

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة رويترز، نقلًا عن مسؤول إيراني رفيع، أن طهران تدرس بشكل إيجابي طلب باكستان بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.

ومن جانبه، أفاد موقع أكسيوس بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أُبلغ باقتراح باكستان بتمديد المهلة الممنوحة لإيران لمدة أسبوعين، وأن "ردًا سيصدر قريبًا"، وذلك نقلًا عن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.

وقبل ساعات قليلة من انتهاء مهلة دونالد ترامب لإيران، دعا رئيس الوزراء الباكستاني طهران إلى إعادة فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين كإجراء حسن نية، كما حث جميع الأطراف على الالتزام بوقف إطلاق نار مؤقت لإتاحة الفرصة للدبلوماسية لإنهاء الحرب.