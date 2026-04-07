كشف الإعلامي توفيق عكاشة، رؤيته لتطورات الحرب في المنطقة، مؤكدًا أن الساعات الحالية تحمل مؤشرات حاسمة، سواء باستمرار القتال أو توقفه، لكن الاحتمال الأقرب من وجهة نظره هو استمرار الحرب وتصاعدها.

الحرب مستمرة ومقدمات للمرحلة النهائية

وقال "عكاشة" خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي معتز عبد الفتاح في برنامج "استوديو العرب" المذاع على قناة المشهد: إن المعطيات على الأرض تشير بوضوح إلى أن الحرب لن تتوقف قريبًا، موضحًا أن إيران تتعرض لضربات مكثفة تستهدف مواقع استراتيجية وصناعية مرتبطة بتصنيع الصواريخ والطائرات المسيّرة، إلى جانب استهدافات طالت أجهزة أمنية.

وأضاف أن هذه التطورات تمثل تمهيدًا لما وصفه بـ"المرحلة النهائية من الحرب"، في ظل حشد عسكري متزايد واستعدادات تشير إلى انتقال نوعي في طبيعة المواجهة.

تحول في أسلوب القتال واستخدام أسلحة أكثر تدميرًا

أوضح توفيق عكاشة، أن مسار المعركة يشهد تطورًا لافتًا، إذ لم يعد الاعتماد مقتصرًا على الضربات الجوية، بل بدأ الجانب الأمريكي في حشد صواريخ كروز بعيدة المدى القادرة على حمل رؤوس تدميرية متنوعة، ما ينذر بمرحلة جديدة أكثر شدة.

وأشار إلى أن إيران، في المقابل، تعتمد بشكل أساسي على الصواريخ والطائرات المسيّرة، مع غياب قدرات جوية متقدمة، وهو ما يحدّ من قدرتها على تغيير موازين القوى.

دفاعات الخليج "قوة عالمية" في التصدي للهجمات

أكد "الإعلامي" أن دول الخليج العربي أثبتت كفاءة كبيرة في الدفاعات الجوية، معتبرًا أنها وصلت إلى مستوى "قوة عالمية" في التصدي للصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأوضح أن كثافة الهجمات التي تعرضت لها دول مثل: الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وقطر تفوق بكثير ما استهدف إسرائيل، ومع ذلك نجحت الدفاعات الجوية الخليجية في احتواء الجزء الأكبر منها، ما يعكس تطورًا كبيرًا في قدراتها العسكرية.

إيران "تُصعّد نفسيًا" لكنها منهكة عسكريًا

اعتبر "عكاشة" أن التصريحات الإيرانية بشأن تدمير المنطقة تدخل في إطار الحرب النفسية ورفع سقف التهديدات، مؤكدًا أن إيران تعرضت لاستنزاف كبير في قدراتها الصاروخية والمسيّرة خلال الفترة الماضية.

ووصف إيران بأنها لم تعد قادرة على تنفيذ تهديداتها بالشكل الذي تعلنه، مشبهًا إياها بـ"الذئب العجوز" الذي فقد جزءًا كبيرًا من قوته.

رسائل ترامب بين الضغط النفسي والمكاسب السياسية

تطرق توفيق عكاشة، إلى تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، معتبرًا أنها جزء من استراتيجية مدروسة بعناية، تهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية ودبلوماسية، إضافة إلى تعميق الانقسام داخل الحرس الثوري الإيراني.

وأشار إلى أن حديث ترامب عن السيطرة على النفط الإيراني أو تحقيق مكاسب اقتصادية من الحرب يستهدف بالأساس مخاطبة الداخل الأمريكي، إلى جانب توجيه رسائل متعددة المستويات إقليميًا ودوليًا.

لا اتفاق قريب والانقسام داخل إيران يعقّد المشهد

رجّح "عكاشة" عدم التوصل إلى اتفاق في المرحلة الحالية، موضحًا أن القرار داخل إيران ليس بيد جهة واحدة، بل بيد مجموعات داخل الحرس الثوري، ما يعرقل إمكانية اتخاذ قرار موحد بشأن التفاوض.

وأضاف أن الانقسام الداخلي قد يدفع بعض الأطراف للقبول بالمطالب الأمريكية، مقابل رفض أطراف أخرى، وهو ما يعقّد فرص التسوية السياسية.

أسلحة غير مسبوقة واحتمال الحسم العسكري

كشف عكاشة عن توقعاته باستخدام أسلحة جديدة لم تُستخدم من قبل، مثل: القنابل الكهرومغناطيسية، بهدف إنهاء القدرات العسكرية الإيرانية بشكل كامل.

وأشار إلى أن المرحلة التالية قد تشهد تحركات على الأرض بدعم من الداخل الإيراني، بما قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في شكل النظام.

أوروبا خارج المعادلة.. وأمريكا تحسم منفردة

أكد "عكاشة" أن أوروبا واليابان وكوريا الجنوبية لن تنخرط في الحرب، مرجعًا ذلك إلى حسابات المصالح والخشية من تداعيات داخلية.

واختتم الإعلامي توفيق عكاشة، بأن الولايات المتحدة ماضية نحو حسم المعركة، مشددًا على أن دونالد ترامب لا يملك خيار التراجع، لأن إنهاء الحرب بانتصار واضح يمثل ضرورة سياسية له، بينما الفشل قد ينعكس سلبًا على مستقبله السياسي.

اقرأ أيضًا:

"المفروض يقدمه رجل".. توفيق عكاشة يكشف لأول مرة اسم صاحب فكرة برنامج دولة التلاوة

توفيق عكاشة: ترامب قد يخسر ثروته وحياته بسبب تأخره في ضرب "محور الشر"

هل تسقط أنظمة عربية قبل 2030؟.. توفيق عكاشة يجيب -(فيديو)