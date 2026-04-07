كشف مصدر إيراني رفيع أن قطر نقلت إلى الولايات المتحدة رسالة من طهران تتعلق بالتهديدات المحتملة باستهداف محطات الكهرباء، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين.

وقال المصدر، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، إنه في حال تنفيذ أي هجوم أمريكي على البنية التحتية الكهربائية في إيران، فإن تداعيات ذلك قد تمتد لتشمل المنطقة بأكملها، محذراً من احتمال دخولها في حالة "ظلام دامس".

وأكد أن طهران ترفض الدخول في مفاوضات مع واشنطن في ظل ما وصفه بمحاولات فرض الضغوط، وذلك عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تصعيد محتمل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف المصدر أن إيران قد تبدي مرونة في مواقفها إذا لمست مرونة مماثلة من الجانب الأمريكي، مشيراً إلى أن واشنطن تسعى لإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما ترفضه طهران في ظل ما وصفه بغياب ضمانات حقيقية.

وحذر أيضاً من أن تفاقم الأوضاع قد يدفع حلفاء إيران إلى اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية، من بينها إغلاق باب المندب، ما قد يؤدي إلى تداعيات واسعة على الملاحة الدولية.

وأشار المصدر إلى أن باكستان لا تزال تلعب دوراً في نقل الرسائل بين الطرفين، في حين لم تُظهر الولايات المتحدة تغييراً في لهجتها حتى الآن، رغم استمرار الاتصالات غير المباشرة.