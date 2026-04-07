إعلان

إيران تهدد بـ"إغراق المنطقة في ظلام دامس" إذا استهدفت واشنطن محطات الكهرباء

كتب : وكالات

04:48 م 07/04/2026

إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر إيراني رفيع أن قطر نقلت إلى الولايات المتحدة رسالة من طهران تتعلق بالتهديدات المحتملة باستهداف محطات الكهرباء، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين.

وقال المصدر، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، إنه في حال تنفيذ أي هجوم أمريكي على البنية التحتية الكهربائية في إيران، فإن تداعيات ذلك قد تمتد لتشمل المنطقة بأكملها، محذراً من احتمال دخولها في حالة "ظلام دامس".

وأكد أن طهران ترفض الدخول في مفاوضات مع واشنطن في ظل ما وصفه بمحاولات فرض الضغوط، وذلك عقب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تصعيد محتمل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف المصدر أن إيران قد تبدي مرونة في مواقفها إذا لمست مرونة مماثلة من الجانب الأمريكي، مشيراً إلى أن واشنطن تسعى لإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ما ترفضه طهران في ظل ما وصفه بغياب ضمانات حقيقية.

وحذر أيضاً من أن تفاقم الأوضاع قد يدفع حلفاء إيران إلى اتخاذ خطوات تصعيدية إضافية، من بينها إغلاق باب المندب، ما قد يؤدي إلى تداعيات واسعة على الملاحة الدولية.

وأشار المصدر إلى أن باكستان لا تزال تلعب دوراً في نقل الرسائل بين الطرفين، في حين لم تُظهر الولايات المتحدة تغييراً في لهجتها حتى الآن، رغم استمرار الاتصالات غير المباشرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران قطر الولايات المتحدة ترامب مضيق هرمز باب المندب حرب إيران الحرب على إيران

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

