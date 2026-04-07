نشرت مجلة "المجتمع" الكويتية، المقربة من جماعة الإخوان المسلمين في الكويت، بيانًا انتقدت فيه موقف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الداعم لإيران، وذلك عقب تصريحات للحركة أبدت فيها تضامنها مع طهران في ظل المواجهة الحالية مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قد قال في بيان إن ما وصفه بـ"العدوان الصهيو-أمريكي" على إيران يذكّر العالم بـ"جرائم الإبادة في غزة"، معربًا عن تعازيه لما وصفهم بـ"شهداء الجمهورية الإسلامية وقادتها".

انتقاد حاد لموقف حماس

وفي رد شديد اللهجة، قالت مجلة "المجتمع" إن ما صدر عن حركة حماس، إضافة إلى تصريحات الناطق باسم كتائب القسام، يضع المتابعين أمام "مسار واضح لا يمكن تجاهله"، مؤكدة ضرورة توضيح الموقف إزاء تلك التصريحات، وأضاف البيان أن أمن الكويت واستقرارها يمثلان خطًا فاصلًا لا يمكن المساومة عليه، مشددًا على أن أي خطاب لا يدين ما وصفه بـ"الاعتداءات الإيرانية" بشكل صريح يعد موقفًا مرفوضًا.

كما اعتبرت المجلة أن عدم إدانة حماس أو كتائب القسام لتلك الاعتداءات يمثل "موقفًا منحازًا لا يمكن القبول به أو تبريره تحت أي ظرف".

القضية الفلسطينية ليست حكرًا على فصيل

وأكد البيان أن القضية الفلسطينية لا تختزل في حركة حماس أو أي فصيل آخر، بل هي قضية شعب وأمة وحق تاريخي مرتبط بالأرض والإنسان والمقدسات، وعلى رأسها المسجد الأقصى.

ورأت المجلة أن ربط حماس لمسارها الاستراتيجي بإيران ألحق ضررًا بالقضية الفلسطينية، معتبرة أن ذلك أدخلها ضمن ما وصفته بـ"مشروع التوسع الإيراني في المنطقة"، وهو ما – بحسب البيان – يضعف الإجماع العربي حول القضية ويفتح باب الانقسام بشأنها.

تحذير من توظيف القضية الفلسطينية

واختتمت الجماعة بيانها بالقول: "تبقى القضية الفلسطينية قضية جامعة للأمة، لا يجوز توظيفها ضمن مشاريع إقليمية أو حسابات نفوذ، وأي ربط لها بمثل هذه المشاريع يضيّقها بعد أن كانت قضية أمة، ويضعفها بعد أن كانت عامل توحيد، وتبقى الكويت أولوية لا تعلو عليها أي قضية، وأمنها واستقرارها خطٌّ أحمر لا يُساوَم عليه، ولا يُقبل تجاوزه أو المساس به تحت أي ظرف".

وأكدت: "من لا يقف مع بلادنا في لحظة التحدي ويُحجم عن نصرتها أو يلتزم الصمت تجاه الاعتداء عليها، فقد اختار موقعه بنفسه، ولا يُنتظر منا أن نقف معه أو نُبرر مواقفه".