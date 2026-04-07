لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب.. مهلة أسبوع لقبول حماس خطة نزع السلاح في غزة


كتب- محمد أبو بكر:

06:38 ص 07/04/2026

حركة حماس

منحت هيئة السلام في غزة، حركة حماس مهلة حتى نهاية الأسبوع لقبول اقتراح نزع السلاح، في حين يصر المبعوث الدولي لمرحلة إعادة الإعمار في خطة ترامب على المضي قدمًا، على الرغم من استمرار الحرب في إيران، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة على الأمر نقلتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، والتقى نيكولاي ملادينوف، المبعوث الأعلى لهيئة السلام لغزة، يوم الجمعة الماضي مع وفد من كبار مسؤولي حماس، وأُبلغت الحركة بأن الهيئة تريد إبرام اتفاقية نزع السلاح بحلول نهاية الأسبوع، بحسب مصدرين دبلوماسيين عرب ومصدر ثالث.

أكدت المصادر، أن التعديلات الطفيفة على الاقتراح ستكون محل قبول، بينما لن تُقبل الطلبات التي تتعلق بتغييرات جوهرية.

يعتقد "ملادينوف"، أنه من الممكن المضي قدمًا بالمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.

يضغط الوسطاء بشدة على حماس لقبول اقتراح نزع السلاح المدعوم من الولايات المتحدة، لكن المصدر قال إن الحركة من غير المرجح أن تقول نعم دون تحفظات كبيرة.

أضاف أن إسرائيل أيضًا من غير المحتمل أن تمتثل، إذ أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يأذن بسحب إضافي من غزة خلال عام انتخابي.

ولم ترفض حماس، اقتراح نزع السلاح صراحة، لكنها أشارت إلى ما وصفته بفشل إسرائيل في الالتزام بالمرحلة الأولى من خطة ترامب، بما في ذلك التشغيل المحدود لمعبر رفح، وعدد الشاحنات الإغاثية المنخفض، والضربات المتكررة للجيش الإسرائيلي داخل غزة، وتوسيع خط وقف إطلاق النار الشرقي.

وتنص الخطة على تدمير شبكة أنفاق حماس في غزة وتسليم أسلحتها على مراحل، وتشمل الخطة وثيقة من 12 نقطة بعنوان "خطوات إتمام تنفيذ خطة ترامب الشاملة للسلام في غزة"، وجدولًا زمنيًا من خمس مراحل لتسليم الأسلحة على مدى ثمانية أشهر.

ويشرف على عملية نزع السلاح لجنة فلسطينية فنية تُعرف باسم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، فيما ستشرف لجنة تحقق من جمع الأسلحة على تنفيذ العملية، ولن يُسمح بإعادة الإعمار إلا في المناطق المُعلن عنها كمنزوعة السلاح.

حركة حماس خطة نزع السلاح في غزة نزع السلاح في غزة المرحلة الثانية من خطة ترامب

