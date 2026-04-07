الجمهوريين يخشون أسعار البنزين.. مسؤولون أمريكيون: ترامب يريد إنهاء الحرب في إيران

كتب : مصراوي

06:14 ص 07/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب- محمد أبو بكر:
أكد مسؤولون أمريكيون، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بتنفيذ ضربات عسكرية على إيران مساء يوم الثلاثاء، لكن المفاوضات الجارية قد تؤدي إلى تعديل هذا القرار في اللحظة الأخيرة، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

وبحسب الصحيفة، فإن ترامب يسعى لإنهاء الحرب في إيران مع مراعاة رفض الرأي العام الأمريكي للعمليات العسكرية الطويلة والمكلفة.

وأشار المسؤولون، إلى أن الرئيس يزن خياراته بين الضغط العسكري والدبلوماسي لتجنب تصعيد واسع.

وأوضحت المصادر، أن الجمهوريين في الكونجرس يشعرون بالقلق من ارتفاع أسعار البنزين في حال تصاعد التوترات مع إيران، معتبرين أن أي زيادة محتملة قد تؤثر سلبًا على نتائج الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر المقبل.

دونالد ترامب ترامب إنهاء الحرب مع إيران أمريكا تأجيل الهجوم على إيران رفض إيران التفاوض موجة صواريخ إيرانية على إسرائيل ارتفاع أسعار البنزين في أمريكا

انطلاق "الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري" بالشراكة بين "مؤسسة ساويرس"
انطلاق "الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري" بالشراكة بين "مؤسسة ساويرس"
الإندبندنت: مصر وجهة آمنة للسياحة ولا تأثير للصراعات
الإندبندنت: مصر وجهة آمنة للسياحة ولا تأثير للصراعات
الطقس السيئ.. "التعليم" ترد على شائعات تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
الطقس السيئ.. "التعليم" ترد على شائعات تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
ترامب: أضفت يوما للمهلة وبعدها سيعود الإيرانيون إلى العصر الحجري
ترامب: أضفت يوما للمهلة وبعدها سيعود الإيرانيون إلى العصر الحجري
"العين فلقت الحجر".. 5 أبراج تحت تأثير الحسد خلال 2026
"العين فلقت الحجر".. 5 أبراج تحت تأثير الحسد خلال 2026

