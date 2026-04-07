

كتب- محمد أبو بكر:

أكد مسؤولون أمريكيون، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يأمر بتنفيذ ضربات عسكرية على إيران مساء يوم الثلاثاء، لكن المفاوضات الجارية قد تؤدي إلى تعديل هذا القرار في اللحظة الأخيرة، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

وبحسب الصحيفة، فإن ترامب يسعى لإنهاء الحرب في إيران مع مراعاة رفض الرأي العام الأمريكي للعمليات العسكرية الطويلة والمكلفة.

وأشار المسؤولون، إلى أن الرئيس يزن خياراته بين الضغط العسكري والدبلوماسي لتجنب تصعيد واسع.

وأوضحت المصادر، أن الجمهوريين في الكونجرس يشعرون بالقلق من ارتفاع أسعار البنزين في حال تصاعد التوترات مع إيران، معتبرين أن أي زيادة محتملة قد تؤثر سلبًا على نتائج الانتخابات النصفية المقررة في نوفمبر المقبل.