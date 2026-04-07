وكالات

أعلن مصدر أمني عراقي، سقوط قتلى وجرحى من المدنيين إثر سقوط طائرة مسيّرة على حي سكني في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، فيما سُمع دوي انفجار ناجم عن اعتراض مسيّرة أخرى في أجواء المدينة.

في سياق متصل، أوضح المصدر فجر اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت طائرتين مسيّرتين كانتا تحاولان استهداف مطار أربيل الدولي، دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وأضاف أن المسيّرتين تم رصدهما في أجواء أربيل، ويُعتقد أنهما كانتا في طريقهما نحو محيط المطار، قبل أن يتم إسقاطهما.

أشار إلى أن مبنى القنصلية الأمريكية في أربيل تعرض لمحاولة استهداف بطائرات مسيّرة، إلا أن الهجوم تم اعتراضه دون وقوع خسائر.

وتشهد أربيل بين الحين والآخر هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ تستهدف مطار المدينة ومواقع تضم قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات الأخيرة، وفقا للعربية.