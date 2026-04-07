قتلى وجرحى بمسيرة في أربيل.. واستهداف القنصلية الأمريكية بالطائرات دون خسائر

كتب : مصراوي

02:39 ص 07/04/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

وكالات

أعلن مصدر أمني عراقي، سقوط قتلى وجرحى من المدنيين إثر سقوط طائرة مسيّرة على حي سكني في مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، فيما سُمع دوي انفجار ناجم عن اعتراض مسيّرة أخرى في أجواء المدينة.

في سياق متصل، أوضح المصدر فجر اليوم الثلاثاء، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت طائرتين مسيّرتين كانتا تحاولان استهداف مطار أربيل الدولي، دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وأضاف أن المسيّرتين تم رصدهما في أجواء أربيل، ويُعتقد أنهما كانتا في طريقهما نحو محيط المطار، قبل أن يتم إسقاطهما.

أشار إلى أن مبنى القنصلية الأمريكية في أربيل تعرض لمحاولة استهداف بطائرات مسيّرة، إلا أن الهجوم تم اعتراضه دون وقوع خسائر.

وتشهد أربيل بين الحين والآخر هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ تستهدف مطار المدينة ومواقع تضم قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً لتحديد الجهة المسؤولة عن الهجمات الأخيرة، وفقا للعربية.

استهداف السفارة الأمريكية بالعراق العراق أربيل طائرات مسيرة تقصف السفارة الأمريكية مقترح إنهاء حرب إيران

فيديو قد يعجبك



بينها ريال مدريد ضد بايرن ميونخ.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات
رياضة عربية وعالمية

بينها ريال مدريد ضد بايرن ميونخ.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات
انفجارات تهز إيران.. والجيش الإسرائيلي يُعلن عن موجة غارات جديدة على طهران
شئون عربية و دولية

انفجارات تهز إيران.. والجيش الإسرائيلي يُعلن عن موجة غارات جديدة على طهران
"العين فلقت الحجر".. 5 أبراج تحت تأثير الحسد خلال 2026
علاقات

"العين فلقت الحجر".. 5 أبراج تحت تأثير الحسد خلال 2026
5 طرق بسيطة لتعزيز صحتك.. عليك اتباعها فورا
نصائح طبية

5 طرق بسيطة لتعزيز صحتك.. عليك اتباعها فورا

تقدم السحب المنخفضة.. الأرصاد: سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
أخبار مصر

تقدم السحب المنخفضة.. الأرصاد: سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

عملية إنقاذ بنصف مليار دولار.. كيف تخسر واشنطن في إيران حتى حين تنتصر؟
طقس الساعات المقبلة.. أمطار تصل القاهرة ورعدية على الوجه البحري
قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق