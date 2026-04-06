إعلان

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية بالكويت والعراق

كتب : مصطفى الشاعر

02:34 م 06/04/2026 تعديل في 03:00 م

استهداف قواعد أمريكية ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان عسكري عاجل، عن إطلاق موجة واسعة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة ضمن عملية "وعد صادق 4"، تحت رمز "يا سيد الساجدين"، استهدفت مواقع عسكرية حيوية في الكويت والعراق، ردا على ما وصفه بـ"الأعمال الإرهابية" ضد طهران.


تدمير قاعدة "الأديرع" في الكويت


كشف البيان، الذي نقلته وكالة "تسنيم"، اليوم الإثنين، أن القوة الجوفضائية للحرس الثوري استهدفت قاعدة "الأديرع" في دولة الكويت، باعتبارها أحد منطلقات التهديد ضد إيران.

وأكد الحرس الثوري، نجاح تدمير أماكن إيواء المروحيات ومراكز سكن القوات الأمريكية التي وصفها بـ"الجيش الإرهابي المتجاوز".

ضربات في بغداد وشمال العراق


وفي تصعيد متزامن، أعلن البيان، عن استهداف مراكز القيادة والسيطرة في قاعدة "فيكتوريا" الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، من خلال عمليات وصفها بالناجحة والمؤثرة للمقاومة الإسلامية في العراق.


كما طال القصف المسيّر 5 مواقع تابعة لجماعات معارضة توصف بـ"الإرهابية" في مناطق شمال العراق بعد رصد استخباراتي دقيق.


رسالة "الرد القاسي"


شدد الحرس الثوري على أن هذه العمليات تأتي وفاءً بالوعد الذي قطعه بمعاقبة العدو "عقابا قاسيا" على أعماله الإرهابية ليلة أمس، مشيرا إلى أن العملية مهداة إلى "نساء البلاد الغيورات"، ومؤكدا أن أي موقع يُشكّل تهديدا للأمن القومي الإيراني سيكون هدفا مشروعا لصواريخه ومسيّراته.

من ناحية أخرى، شهدت منطقة تل أبيب الكبرى الإسرائيلية، قبل قليل، حالة من الذعر غير المسبوق إثر تعرّضها لقصف إيراني مكثف بموجة من "الصواريخ العنقودية"، مما أدى إلى سقوط ذخائر متشظية في عدة مواقع استراتيجية بوسط إسرائيل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرس الثوري الإيراني الكويت العراق هجمات على الخليج حرب إيران إيران وأمريكا الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
شئون عربية و دولية

واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل

ذبح بنت أخيه عشان "حلق ذهب".. حكاية جريمة تهز بيت العيلة في "بولاق"؟
حوادث وقضايا

ذبح بنت أخيه عشان "حلق ذهب".. حكاية جريمة تهز بيت العيلة في "بولاق"؟

أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل
أخبار مصر

أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
زووم

قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق