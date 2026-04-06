أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان عسكري عاجل، عن إطلاق موجة واسعة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة ضمن عملية "وعد صادق 4"، تحت رمز "يا سيد الساجدين"، استهدفت مواقع عسكرية حيوية في الكويت والعراق، ردا على ما وصفه بـ"الأعمال الإرهابية" ضد طهران.



تدمير قاعدة "الأديرع" في الكويت



كشف البيان، الذي نقلته وكالة "تسنيم"، اليوم الإثنين، أن القوة الجوفضائية للحرس الثوري استهدفت قاعدة "الأديرع" في دولة الكويت، باعتبارها أحد منطلقات التهديد ضد إيران.

وأكد الحرس الثوري، نجاح تدمير أماكن إيواء المروحيات ومراكز سكن القوات الأمريكية التي وصفها بـ"الجيش الإرهابي المتجاوز".

ضربات في بغداد وشمال العراق



وفي تصعيد متزامن، أعلن البيان، عن استهداف مراكز القيادة والسيطرة في قاعدة "فيكتوريا" الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد، من خلال عمليات وصفها بالناجحة والمؤثرة للمقاومة الإسلامية في العراق.



كما طال القصف المسيّر 5 مواقع تابعة لجماعات معارضة توصف بـ"الإرهابية" في مناطق شمال العراق بعد رصد استخباراتي دقيق.



رسالة "الرد القاسي"



شدد الحرس الثوري على أن هذه العمليات تأتي وفاءً بالوعد الذي قطعه بمعاقبة العدو "عقابا قاسيا" على أعماله الإرهابية ليلة أمس، مشيرا إلى أن العملية مهداة إلى "نساء البلاد الغيورات"، ومؤكدا أن أي موقع يُشكّل تهديدا للأمن القومي الإيراني سيكون هدفا مشروعا لصواريخه ومسيّراته.

من ناحية أخرى، شهدت منطقة تل أبيب الكبرى الإسرائيلية، قبل قليل، حالة من الذعر غير المسبوق إثر تعرّضها لقصف إيراني مكثف بموجة من "الصواريخ العنقودية"، مما أدى إلى سقوط ذخائر متشظية في عدة مواقع استراتيجية بوسط إسرائيل.