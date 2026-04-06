على غرار مصر.. باكستان تأمر بإغلاق المحال التجارية بحلول الـ9 مساءً

أصدرت حكومتا إقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان في باكستان توجيهات بإغلاق الأسواق وقاعات الأفراح والمطاعم مبكراً، وذلك ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، على غرار مصر.

وفي إشعارٍ صادرٍ عن رئيس سكرتارية خيبر بختونخوا، حسبما نقلت شبكة "جيونيوز" الإخبارية الباكستانية، فقد وُجّهت الأسواق والمراكز التجارية والمؤسسات التجارية والأنشطة الرياضية الليلية في مراكز المحافظات بالإغلاق بحلول الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي في باكستان.

كما نصّ الإشعار على إغلاق الأسواق والمراكز التجارية والمؤسسات التجارية في باقي المناطق بحلول الساعة الثامنة مساءً.

ووجّهت حكومة الإقليم أيضاً جميع المطاعم والمقاهي والمطاعم الصغيرة بالإغلاق مع السماح باستمرار خدمات التوصيل المنزلي وطلبات الطعام الجاهز.

وتشمل هذه القيود أيضاً المكاتب الخاصة والبنوك والمعاهد والمتاجر والصالات الرياضية.