وسائل إعلام إيرانية: 15 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة

كتب : وكالات

11:18 ص 06/04/2026

مضيق هرمز

ذكرت وكالة فارس الإيرانية، المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، أن 15 سفينة عبرت مضيق هرمز "بإذن من إيران" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوكالة أن حركة الملاحة لا تزال أقل بنسبة 90 % مقارنة بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.

وكان مسؤولون إيرانيون، من بينهم وزير الخارجية عباس عراقجي، قد أكدوا مراراً أن هذا الممر الملاحي الحيوي لم يُغلق، لكنه مغلق فقط أمام "الدول المعادية".

وعلى سبيل المثال، أعلنت إيران أمس أن العراق مستثنى من أي قيود تفرضها، بحسب المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي.

وفي الوقت نفسه، طرح مسؤولون ومشرّعون إيرانيون احتمال فرض رسوم عبور على السفن التي تستخدم المضيق.

وفي وقت سابق، قال مساعد في مكتب الرئيس الإيراني إن مضيق هرمز "سيُعاد فتحه" عندما يتم استخدام جزء من رسوم العبور لتعويض جميع الأضرار التي تسببت بها الحرب. س

مضيق هرمز إيران الحرب على إيران حرب إيران إيران وأمريكا

