شهدت قرية رأس مسلة التابعة لمدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الإثنين، انطلاق فعاليات قافلة الإصحاح البيئي "القافلة الطبية العلاجية المجانية" التي تنظمها جامعة قناة السويس، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بهدف تقديم خدمات صحية متكاملة للمواطنين بالمناطق النائية.

أطباء في 10 تخصصات مختلفة

وقال هيثم الشنهاب، وكيل وزارة الصحة، إن القافلة تضم نخبة من الأطباء ذوي الخبرة في 10 تخصصات طبية متنوعة، تشمل الباطنة، والأطفال، والجلدية، والمسالك البولية، والأنف والأذن، والرمد، والجراحة، والنساء والتوليد، وطب الأسرة، وطب الأسنان، بما يضمن تقديم خدمات طبية شاملة لأهالي القرية.

وأوضح أن هذه القوافل تأتي في إطار توجه الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتوفير الرعاية الصحية في المناطق البعيدة التي تعاني من نقص الخدمات الطبية.

خدمات بيطرية وزراعية متكاملة

ولم تقتصر القافلة على الجانب الطبي البشري فقط، بل تضمنت أيضًا فريقًا متخصصًا في الطب البيطري والإرشاد الزراعي، لتقديم خدمات علاجية للحيوانات، فضلًا عن توعية المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية، بما يسهم في تحسين الإنتاج ودعم سبل المعيشة.

أدوية مجانية وتحويل للحالات الحرجة

وأكد وكيل الوزارة أن القافلة توفر الأدوية مجانًا لجميع المرضى، مع تحويل الحالات التي تستدعي فحوصات متقدمة أو تدخلات جراحية إلى مستشفى رأس سدر، لإجراء التحاليل أو العمليات اللازمة، لضمان استكمال العلاج بشكل مناسب.

كما تشمل الفعاليات تنظيم دورات للتثقيف الصحي، لرفع الوعي لدى المواطنين بأساليب الوقاية والحفاظ على الصحة العامة.

تعاون بين الجهات لخدمة الأهالي

وأشار إلى أن إطلاق القافلة جاء بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء وجامعة قناة السويس، وتحت رعاية اللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، في إطار جهود الدولة لتوسيع مظلة الخدمات الصحية وتحقيق العدالة الاجتماعية بين مختلف المناطق.