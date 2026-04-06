أعلنت منظمة "نجمة داود الحمراء" الإسرائيلية، عن انتشال جثث أربعة أشخاص لقوا حتفهم إثر الضربة الإيرانية التي استهدفت مبنى سكنيا في مدينة حيفا بالأمس، وذلك بعد عمليات بحث مكثفة استمرت طوال الليل تحت الأنقاض.



عائلة كاملة تحت الأنقاض



أوضح المتحدث باسم بلدية حيفا، أن الضحايا هم رجل وامرأة في الثمانينيات من عمرهما، وابنهما وصديقته، حيث حوصرت العائلة داخل منزلها المنهار.



وأشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أن الضحايا لم يجدوا الوقت الكافي للوصول إلى المناطق المحصنة أو الملاجئ مع اقتراب الصاروخ من المبنى السكني.



فشل منظومات الاعتراض



وفي تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، كشف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الهجوم نُفذ بواسطة صاروخ باليستي ضخم يزن عدة مئات من الكيلوجرامات.



وأقر المتحدث بفشل الدفاعات الجوية في التصدي للهدف، مؤكدا أن الصواريخ الاعتراضية التي أُطلقت باتجاه الصاروخ الإيراني أخطأت هدفها جميعا، مما أدى إلى وقوع هذه الإصابة المباشرة والمدمرة.

عمليات إنقاذ تحت النار



استمرت جهود العشرات من عمال الإنقاذ في موقع الحادث طوال ساعات الليل وسط أجواء من التوتر، حيث حاولوا العثور على ناجين قبل أن يتم تأكيد مقتل الأشخاص الأربعة.



وتُثير هذه الحادثة تساؤلات جديدة داخل الشارع الإسرائيلي حول كفاءة القبة الحديدية ومنظومات الدفاع الجوي في مواجهة الصواريخ الباليستية الثقيلة التي باتت تضرب العمق الإسرائيلي.