إيران: صغنا ردًا دبلوماسيًا على واشنطن وسنعلنه في الوقت المناسب

كتب : وكالات

11:54 ص 06/04/2026

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: إن طهران صاغت ردها الدبلوماسي على الولايات المتحدة، وستقوم بالإعلان عنه في الوقت الذي تراه مناسبًا.

وأوضح أن إيران حددت مطالبها استنادًا إلى مصالحها الوطنية، مؤكدًا أن "الخطوط الحمراء واضحة"، في إشارة إلى ثوابت الموقف الإيراني في المفاوضات.

واتهم بقائي الولايات المتحدة بتقويض مسار الدبلوماسية خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن "العالم يشهد على التناقض بين ادعاءاتها وأفعالها".

وشدد على أن وقف إطلاق النار بشكل مؤقت لا يمثل حلاً، بل يتيح استئناف العمليات العسكرية لاحقًا، مطالبًا بإنهاء الحرب بشكل كامل وضمان عدم تكرارها.

مقترح إنهاء الحرب

وأفادت أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدر مطلع، بأن إيران والولايات المتحدة تلقتا خطة لإنهاء الحرب تقوم على مرحلتين، تبدأ بوقف إطلاق النار، تمهيدًا لاتفاق نهائي شامل.
وبحسب المصدر، فإن المقترح يتضمن التوصل إلى هدنة فورية وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة، على أن يتم استكمال المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة تتراوح بين 15 و20 يومًا.

