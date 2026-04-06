إعلان

5 مصابين بينهم أطفال في انقلاب تروسيكل بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

12:44 م 06/04/2026

إسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 5 أشخاص، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل، بطريق شبراخيت - دسوق، أمام قرية محلة بشر، بدائرة مركز شبراخيت، بمحافظة البحيرة.

إخطار بالحادث


تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل، بطريق شبراخيت - دسوق، أمام قرية محلة بشر، .

أسماء المصابين


انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة يوسف محمد محمد، 14 عام، بنزيف في المخ، وهاني محمد محمد، 12 عام، باشتباه ما بعد الارتجاج، وسيف حسن أحمد، 16 عام، باشتباه ما بعد الارتجاج، وعادل السيد إبراهيم، 13 عام، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومؤمن أحمد عبد المجيد، 16 عام، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمركز شبراخيت.

الإجراءات القانونية


نقل المصابون إلى مستشفى شبراخيت، لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل نفد حقل ظهر؟ أسامة كمال يحسم الجدل
اقتصاد

هل نفد حقل ظهر؟ أسامة كمال يحسم الجدل
أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل
أخبار مصر

أزمة الباب الخلفي.. قرار عاجل بشأن منظومة الدفع الإلكتروني بأتوبيسات النقل
4 صور توثق جولة مارك فيش داخل نادي الزمالك
رياضة محلية

4 صور توثق جولة مارك فيش داخل نادي الزمالك
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
شئون عربية و دولية

واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق