أصيب 5 أشخاص، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل، بطريق شبراخيت - دسوق، أمام قرية محلة بشر، بدائرة مركز شبراخيت، بمحافظة البحيرة.

إخطار بالحادث



تلقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبراخيت، يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل، بطريق شبراخيت - دسوق، أمام قرية محلة بشر، .

أسماء المصابين



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة يوسف محمد محمد، 14 عام، بنزيف في المخ، وهاني محمد محمد، 12 عام، باشتباه ما بعد الارتجاج، وسيف حسن أحمد، 16 عام، باشتباه ما بعد الارتجاج، وعادل السيد إبراهيم، 13 عام، باشتباه ما بعد الارتجاج، ومؤمن أحمد عبد المجيد، 16 عام، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجميعهم مقيمون بمركز شبراخيت.

الإجراءات القانونية



نقل المصابون إلى مستشفى شبراخيت، لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق.