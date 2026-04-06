قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض طعن مرتضى منصور لوقف عرض فيلم الملحد، وإلغاء الترخيص ومنع عرضه في السينما.

طعن مرتضى منصور على عرض فيلم الملحد

وكان منصور تقدم بالطعن رقم 45856، على عرض الفيلم بموجب صحيفة أودعت بمحكمة القضاء الإداري بتاريخ 24 أغسطس 2024، طالبًا اتخاذ إجراء عاجل بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي القاضي بعدم سحب الترخيص ومنع العرض، معتبرًا أن الترخيص الصادر مخالف للدستور والقوانين واللوائح المنظمة.

وأكد الطعن ضرورة إلزام المدعى عليهم بمصاريف الطلب العاجل، مع تنفيذ الحكم دون إعلان وبمسودة مباشرة.

قصة فيلم الملحد

وتضمنت مذكرة الطعن سردًا تفصيليًا حول محتوى الفيلم، مشيرة إلى أن القصة تدور حول أسرة متشددة دينيًا يجبر الأب فيها ابنه على ممارسات دينية بعنف، ما يدفع الابن للكراهية والابتعاد عن التعاليم، ثم يتورط مع شخصية ظاهرها الإيمان الإسلامي لكنها تقوم بأفعال منافية للدين، فيصبح الابن في نهاية المطاف ضحية انحراف وإلحاد.

وأوضح الطعن أن الفيلم يستغل الدين في الترويج لأفكار ومعتقدات متطرفة ومغلوطة، وهو ما شكل أساس الدعوى القانونية.