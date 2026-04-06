وول ستريت جورنال: أمريكا قد تتنازل عن بعض مطالبها

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين، أن الولايات المتحدة قد تتنازل عن بعض مطالبها في إطار التوصل إلى اتفاق مع إيران، في ظل تصاعد الضغوط لإنهاء الحرب.

وأفاد المسؤولون بأن وسطاء إقليميين أبلغوا طهران أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حريص على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، رغم لهجته التصعيدية في التصريحات العلنية.

في المقابل، أبدى الوسطاء الإيرانيون شكوكًا بشأن النوايا الأمريكية، معتبرين أن واشنطن قد تستغل أي هدنة تمتد لنحو 45 يومًا لإعادة ترتيب صفوفها والتحضير لعمليات عسكرية جديدة.

مقترح إنهاء الحرب

وأفادت أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن مصدر مطلع، بأن إيران والولايات المتحدة تلقتا خطة لإنهاء الحرب تقوم على مرحلتين، تبدأ بوقف إطلاق النار، تمهيدًا لاتفاق نهائي شامل.

وبحسب المصدر، فإن المقترح يتضمن التوصل إلى هدنة فورية وفتح مضيق هرمز أمام الملاحة، على أن يتم استكمال المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال فترة تتراوح بين 15 و20 يومًا.