أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز تفاعلًا واسعًا، بعدما نشرت سفارات إيرانية في عدد من الدول ردودًا ساخرة وانتقادات على منصة "إكس"، في رد مباشر على تهديداته الأخيرة.

وكان ترامب قد نشر عبر منصة "تروث سوشيال" صباح الأحد رسالة تضمنت تهديدات حادة، قال فيها: "يوم الثلاثاء سيكون يوم محطة الطاقة، ويوم الجسر، في إيران. لن يكون هناك مثيل له!!! افتحوا المضيق اللعين، أيها الأوغاد المجانين، وإلا ستعيشون في الجحيم - شاهدوا فقط!"، قبل أن يحدد موعدًا نهائيًا جديدًا بقوله: "الثلاثاء، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة!".

وفي ردود متتالية، نشرت السفارة الإيرانية في جنوب إفريقيا تعليقًا قالت فيه: "فكروا بجدية في التعديل الخامس والعشرين، القسم 4"، في إشارة إلى البند الدستوري الذي يسمح بعزل الرئيس إذا ثبت عدم أهليته.

Seriously think about the 25th amendment, Section 4. pic.twitter.com/AjSQUb2gG4 — Iran Embassy SA (@IraninSA) April 5, 2026

أما السفارة الإيرانية في بلغاريا، فكتبت تعليقًا مقتضبًا جاء فيه: "اهدأ يا نمر. حافظ على هدوئك"، في رد ساخر على نبرة التهديد.

!Take it easy, tiger

.Keep your cool pic.twitter.com/XWYFdvSzQm — Embassy of Iran in Bulgaria (@IRANinBULGARIA) April 5, 2026

وفي النمسا، أصدرت السفارة الإيرانية بيانًا أكثر حدة، قالت فيه إن "الرئيس الأمريكي انحدر إلى مستوى غير مسبوق من التوسل، ممزوجًا بوقاحة جوفاء وتهديدات لاذعة"، مضيفة أن "اليأس يكاد يكون ملموسًا في كلماته".

#POTUS has stooped to an unprecedented level of begging, laced with bitter, hollow rudeness and threats.

The desperation is almost palpable, dripping from every syllable—especially the haphazardly hurled expletives.



⚠️We solemnly remind everyone, once again, that attacking… pic.twitter.com/d8zsfuCO0m — IRAN Embassy in Austria (@IraninAustria) April 5, 2026

وأشارت إلى أن إلى أن استهداف البنية التحتية المدنية يُعد جريمة حرب، مضيفة في تحذير لافت: "احموا جميع القاصرين دون سن الثامنة عشرة من التعرض لخطاب ترامب".

وفي المملكة المتحدة، استشهدت السفارة الإيرانية بمثل شائع جاء فيه: "من الأفضل أن تصمت وتدع الناس يظنونك أحمق، من أن تفتح فمك فتزيل كل شك"، معتبرة أن تصريحات ترامب تمثل "علامة ضعف ومرض".

تیغ دادن دَر کَفِ زَنگیِ مَست

بِهْ که آیَد عِلم، ناکَس را به دَست

عِلم و مال و مَنصَب و جاه و قِران

فِتنه آمَد دَر کَفِ بَدگوهَران



مولانا مثنوی معنوی



It is better to keep your mouth closed and let people think you are a fool than to open it and remove all doubt



Mark Twain pic.twitter.com/ySkMfqg1qw — Iran (I.R.of) Embassy in UK (@Iran_in_UK) April 5, 2026

كما نشرت السفارة الإيرانية في زيمبابوي قائمة بعنوان "آداب رئاسية"، تضمنت دعوة لاستخدام "لغة محترمة ومتزنة في التصريحات العامة".

“*Presidential decorum*” refers to the expected standards of behavior, conduct, and communication for a president while in office. It includes:



•Respectful and measured language in public statements

•Dignified behavior that reflects the seriousness of the office

•Adherence to… pic.twitter.com/IVIdGICKTf — Iran Embassy in Zimbabwe (@IRANinZIMBABWE) April 5, 2026

وفي الهند، وصفت السفارة الإيرانية تصريحات ترامب بأنها "سلوك الأطفال الخاسرين الذين لا يتحملون الخسارة"، مضيفة: "تماسك يا رجل عجوز!".

Swearing and throwing insults are how sore loser brats behave.

Get a grip on yourself, old man! 😄 pic.twitter.com/54Rm0iKJC6 — Iran in India (@Iran_in_India) April 5, 2026

وتعكس هذه الردود تصعيدًا غير مسبوق في الخطاب الدبلوماسي الإيراني، حيث انتقلت المواجهة من المستوى العسكري والسياسي إلى سجال علني بين البعثات الدبلوماسية، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بمضيق هرمز والحرب الدائرة في المنطقة.