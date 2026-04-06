السفارات الإيرانية تنشر ردودًا ساخرة على تهديد ترامب بشأن هرمز

كتب : أسماء البتاكوشي

10:46 ص 06/04/2026

دونالد ترامب

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز تفاعلًا واسعًا، بعدما نشرت سفارات إيرانية في عدد من الدول ردودًا ساخرة وانتقادات على منصة "إكس"، في رد مباشر على تهديداته الأخيرة.

وكان ترامب قد نشر عبر منصة "تروث سوشيال" صباح الأحد رسالة تضمنت تهديدات حادة، قال فيها: "يوم الثلاثاء سيكون يوم محطة الطاقة، ويوم الجسر، في إيران. لن يكون هناك مثيل له!!! افتحوا المضيق اللعين، أيها الأوغاد المجانين، وإلا ستعيشون في الجحيم - شاهدوا فقط!"، قبل أن يحدد موعدًا نهائيًا جديدًا بقوله: "الثلاثاء، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة!".

وفي ردود متتالية، نشرت السفارة الإيرانية في جنوب إفريقيا تعليقًا قالت فيه: "فكروا بجدية في التعديل الخامس والعشرين، القسم 4"، في إشارة إلى البند الدستوري الذي يسمح بعزل الرئيس إذا ثبت عدم أهليته.

أما السفارة الإيرانية في بلغاريا، فكتبت تعليقًا مقتضبًا جاء فيه: "اهدأ يا نمر. حافظ على هدوئك"، في رد ساخر على نبرة التهديد.

وفي النمسا، أصدرت السفارة الإيرانية بيانًا أكثر حدة، قالت فيه إن "الرئيس الأمريكي انحدر إلى مستوى غير مسبوق من التوسل، ممزوجًا بوقاحة جوفاء وتهديدات لاذعة"، مضيفة أن "اليأس يكاد يكون ملموسًا في كلماته".

وأشارت إلى أن إلى أن استهداف البنية التحتية المدنية يُعد جريمة حرب، مضيفة في تحذير لافت: "احموا جميع القاصرين دون سن الثامنة عشرة من التعرض لخطاب ترامب".

وفي المملكة المتحدة، استشهدت السفارة الإيرانية بمثل شائع جاء فيه: "من الأفضل أن تصمت وتدع الناس يظنونك أحمق، من أن تفتح فمك فتزيل كل شك"، معتبرة أن تصريحات ترامب تمثل "علامة ضعف ومرض".

كما نشرت السفارة الإيرانية في زيمبابوي قائمة بعنوان "آداب رئاسية"، تضمنت دعوة لاستخدام "لغة محترمة ومتزنة في التصريحات العامة".

وفي الهند، وصفت السفارة الإيرانية تصريحات ترامب بأنها "سلوك الأطفال الخاسرين الذين لا يتحملون الخسارة"، مضيفة: "تماسك يا رجل عجوز!".

وتعكس هذه الردود تصعيدًا غير مسبوق في الخطاب الدبلوماسي الإيراني، حيث انتقلت المواجهة من المستوى العسكري والسياسي إلى سجال علني بين البعثات الدبلوماسية، في ظل استمرار التوترات المرتبطة بمضيق هرمز والحرب الدائرة في المنطقة.

