غلق 845 محلًا لعدم الالتزام بقرار الغلق لترشيد الكهرباء

كتب : علاء عمران

11:52 ص 06/04/2026 تعديل في 12:32 م

أغلقت وزارة الداخلية، 845 من المحال للمخالفة وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وجاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ترشيدًا للكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير 845 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

قرار غلق المحال والمطاعم

وأصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا بغلق كافة المحال العامة والمولات والمطاعم والكافيهات ابتداءً من الساعة 9 مساءً، مع استثناءات يومي الخميس والجمعة وأيام الأعياد لتكون الساعة 10 مساءً لمدة شهر، مع استمرار توصيل الطلبات للمنازل، ويشمل القرار أيضًا الأندية والمنشآت الرياضية ومراكز الشباب.

أما بالنسبة للاستثناءات فهي محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران والصيدليات، والمطاعم والكافيهات المرخصة سياحيًا بالموانئ الجوية والبحرية والبرية، ومحطات القطارات، والمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وبعض المحال الليلية مثل محال بيع الفواكه والخضروات، محلات الدواجن، وأسواق الجملة، ومحافظات: جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، الغردقة، مرسى علم، وشواطئ النيل بالقاهرة والجيزة.

