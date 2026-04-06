التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق بانزا مويلامبوى جول رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بجمهورية الكونغو الديمقراطية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

اقرأ أيضاً: تحذير بشأن طقس الأسبوع المقبل.. الأرصاد تكشف التفاصيل

وبحسب بيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ، كذلك أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار داخل القارة الأفريقية ، كما بحث الجانبان سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك فى مختلف المجالات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين .

وحضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير الكونغولى بالقاهرة.