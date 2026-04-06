نشر الفنان خالد الصاوي مقطع فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهر خلاله في لحظات عفوية مع النسانس، في أجواء مليئة بالمرح والإنسانية.

لقطة طريفة جمعت خالد الصاوي والنسناس

وظهر الصاوي في الفيديو وهو يلاعب النسانس ويقوم بإطعامه، إلى جانب الغناء له بطريقة طريفة، ما أضفى حالة من البهجة على الفيديو، وكشف عن جانبًا مختلفًا من شخصيته المحبة للحيوانات والطبيعة.

لاقى الفيديو تفاعلًا واسعًا من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الكثيرون بخفة دمه وروحه المرحة.

وانهالت التعليقات التي عبّرت عن إعجاب الجمهور بالفيديو، وجاءت كالتالي: "الله اكبر عليك يا فنان"، "جميل اوي"، "روحك حلوة"، "كل الكائنات بتحبك"، "استمر يا نجم".

كما أثار خالد الصاوي لفت انتباه متابعيه بفقدانه مزيد من الوزن، اذ جاءت التعليقات، كالتالي: "خسيت أوي يا فنان"، "كويس يا فنان خسيت"، "حلو أوي وزنك نزل"، "مبسوطة إنك خسيت".

أحدث أعمال خالد الصاوي الفنية

وقدم خالد الصاوي بطولة مسلسل أولاد الراعي في رمضان 2026، بمشاركة ماجد المصرى، أحمد عيد، نرمين الفقي، أمل بوشوشة، غادة طلعت، إيهاب فهمي، إيناس كامل، فادية عبد الغني، سامح السيد، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف من النجوم.

