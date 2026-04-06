طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق

كتب : محمد عبدالناصر

10:00 ص 06/04/2026 تعديل في 11:09 ص
    الطقس
    الطقس
    الطقس
    الطقس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء، مع طقس حار على جنوب الصعيد، وطقس بارد خلال الليل، وذلك خلال الفترة من الاثنين 6 إبريل إلى السبت 11 أبريل 2026.

وأشارت الهيئة إلى تكون شبورة مائية تبدأ من الساعة الرابعة صباحاً وحتى التاسعة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، مما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة.

فرص سقوط الأمطار

كما توقعت الهيئة فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يومي الثلاثاء والأربعاء (7 و8 أبريل) على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري.

أما بالنسبة لحركة الرياح، فتشير التنبؤات إلى نشاط للرياح من الثلاثاء 7 أبريل حتى الجمعة 10 أبريل على أغلب المناطق على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

وفيما يخص درجات الحرارة، أوضح البيان أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة كالتالي:

السواحل الشمالية: تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية.

شمال الصعيد: تتراوح بين 24 و32 درجة.

جنوب الصعيد: تتراوح بين 30 و36 درجة.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: سجلت درجات حرارة متوقعة (صغرى) تتراوح بين 12 و16 درجة، مع طقس دافئ نهاراً.

فيديو قد يعجبك



"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار سيارات إم جي الجديدة في مصر
أخبار السيارات

"طوفان زيادات".. ارتفاع أسعار سيارات إم جي الجديدة في مصر
فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج
أخبار المحافظات

فرحة اللقاء لم تكتمل.. رحلة استقبال المسافرين تنتهي بـ 5 جثامين في سوهاج
استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر.. ومصدر لمصراوي: اقترب من مليار قدم يوميًا
اقتصاد

استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر.. ومصدر لمصراوي: اقترب من مليار قدم يوميًا
قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
زووم

قبل طرحه بالسينمات.. أبرز ما قاله محمد رمضان عن فيلم "أسد"
"عدو المدينة".. انتفاضة غضب في "كريات شمونة" ضد نتنياهو
شئون عربية و دولية

"عدو المدينة".. انتفاضة غضب في "كريات شمونة" ضد نتنياهو

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق