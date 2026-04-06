أسعار 6 عملات عربية ترتفع مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتب : آية محمد

10:52 ص 06/04/2026

ارتفعت أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين 6-4-2026، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 14.45 جنيه للشراء، و14.52 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 14.8 جنيه للشراء، و14.84 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار البحريني: 142.11 جنيه للشراء، بزيادة 39 قرشًا، و144.59 جنيه للبيع، بزيادة 40 قرشًا.

سعر الريال القطري: 13.81 جنيه للشراء، و14.95 جنيه للبيع، بزيادة 4 قروش للشراء والبيع.

سعر الدينار الأردني: 75.87 جنيه للشراء، و77 جنيهًا للبيع، بزيادة 21 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الدينار الكويتي: 174.14 جنيه للشراء، بزيادة 48 قرشًا، و177.64 جنيه للبيع، بزيادة 43 قرشًا.

