الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة

كتب : محمد أبو بكر

10:00 ص 06/04/2026

خلف الحبتور

أكد رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، أن التصريحات الفردية التي قد تصدر أحيانًا من بعض الأشخاص بحق دول شقيقة لا ينبغي أن تُفسَّر على أنها تعبير عن مواقف الشعوب أو العلاقات الرسمية، مشددًا على أن الروابط بين الدول أقوى من أن تتأثر بكلمة عابرة أو موقف غير محسوب.

وأوضح "الحبتور"، بحسب منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن مثل هذه التصريحات قد تصدر نتيجة سوء فهم أو تقدير خاطئ أو أسلوب غير موفق في التعبير، لكنها تبقى مواقف فردية لا تعكس حقيقة العلاقات المتينة بين المجتمعات، رغم ما قد تسببه أحيانًا من حالة استياء أو توتر مؤقت.

وأشار إلى أن العلاقات بين الدول والشعوب لا تُقاس بتصريح عابر، ولا ينبغي أن تتأثر برأي شخص واحد، مؤكدًا أهمية الوعي وعدم منح هذه الأصوات أكبر من حجمها، خاصة أن مثل هذه الحالات تتكرر في مختلف المجتمعات.

وأضاف رجل الأعمال الإماراتي أن "ضعفاء النفوس موجودون في كل مكان"، لكن قوة الشعوب بحسب تعبيره تكمن في وعيها وقدرتها على تجاوز مثل هذه المواقف وعدم إعطائها قيمة أكبر مما تستحق.

وشدد على أن ما يجمع الدول العربية من تاريخ مشترك وروابط متينة ومصالح متبادلة يفوق بكثير أي خلافات عابرة، مؤكدًا أن علاقات المحبة والاحترام والتعاون لا يمكن أن تهتز بسبب تصريحات فردية.

ودعا إلى التحلي بالحكمة وتغليب حسن النية، مع تجاهل الأصوات التي تحاول إثارة الفرقة، مؤكدًا أن وحدة الشعوب وتماسكها تمثل مصدر القوة الحقيقي، وأن ما يجمعها أكبر بكثير مما قد يفرقها.

