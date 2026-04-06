مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل اللواء مجيد خادمي، رئيس جهاز الاستخبارات التابع له، إثر ضربة نُسبت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأوضح الحرس الثوري، في بيان نشره عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، أن خادمي قُتل فجر اليوم خلال ما وصفه بـ"هجوم إرهابي إجرامي" استهدفه بشكل مباشر.

ووصف البيان خادمي بأنه من الشخصيات البارزة والمؤثرة داخل الجهاز الاستخباراتي، مشيرًا إلى دوره في إدارة ملفات حساسة خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذه الضربة في سياق التصعيد العسكري المستمر بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، مع اتساع نطاق العمليات التي تستهدف قيادات ومواقع استراتيجية.