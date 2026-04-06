مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية

كتب : وكالات

09:51 ص 06/04/2026

الحرس الثوري الإيراني

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل اللواء مجيد خادمي، رئيس جهاز الاستخبارات التابع له، إثر ضربة نُسبت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأوضح الحرس الثوري، في بيان نشره عبر قناته على تطبيق "تلغرام"، أن خادمي قُتل فجر اليوم خلال ما وصفه بـ"هجوم إرهابي إجرامي" استهدفه بشكل مباشر.

ووصف البيان خادمي بأنه من الشخصيات البارزة والمؤثرة داخل الجهاز الاستخباراتي، مشيرًا إلى دوره في إدارة ملفات حساسة خلال الفترة الماضية.

وتأتي هذه الضربة في سياق التصعيد العسكري المستمر بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، مع اتساع نطاق العمليات التي تستهدف قيادات ومواقع استراتيجية.

هبوط أرضي بالطريق الساحلي برأس سدر وتحرك عاجل من المحافظ

اقتحمنه بالقوة.. سيدات يحررن الكلاب الضالة من "شيلتر" ويعيدونها للشارع
احذر تناوله.. نوع أسماك سام وقد يؤدي إلى الوفاة
تقلبات أسعار السلع.. كيف طالت آثار الحرب الأمريكية الإيرانية المواطن المصري؟
الملك أحمد فؤاد الثاني يزور معبد أبو سمبل بأسوان

