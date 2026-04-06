أعلنت خدمة الطوارئ الإسرائيلية نجمة داود الحمراء انتشال جثتين من تحت أنقاض مبنى سكني في مدينة حيفا، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين، عقب هجوم صاروخي إيراني استهدف المنطقة.

وأفادت بأن فرق الإنقاذ واصلت عمليات البحث طوال الليل داخل مبنى مكون من ستة طوابق تعرض لأضرار جسيمة، وسط اعتقاد بأن بعض السكان لم يتمكنوا من الوصول إلى الملاجئ في الوقت المناسب.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي لشبكة CNN إن الهجوم نُفذ باستخدام صاروخ باليستي يزن مئات الكيلوغرامات، مشيرًا إلى أن الصواريخ الاعتراضية التي أُطلقت لم تنجح في اعتراضه.

من جانبه، ذكر العميد إيلاد إدري، رئيس أركان قيادة الجبهة الداخلية، أن عدد المصابين أكبر بكثير مما تم الإعلان عنه في البداية، موضحًا أنه تم نقل العديد منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، واصفًا موقع الهجوم بأنه "دمار هائل".

وفي السياق ذاته، قال المسعف شيفاخ روثينشتريتش إن فرق الطوارئ اضطرت إلى إزالة كتل خرسانية كبيرة يدويًا لإنقاذ رجل يبلغ من العمر 82 عامًا، مضيفًا أن ناجين أفادوا بوجود أشخاص محاصرين في الطوابق السفلية تحت الأنقاض.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أنه تم نقل 163 شخصًا إلى المستشفيات في مختلف أنحاء البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نتيجة الهجمات الأخيرة.