طرح السفير فوزي العشماوي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، مبادرة دبلوماسية موجّهة إلى القيادة الإيرانية، تهدف بحسب رؤيته إلى إحراج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونقل الضغوط الدولية إليه، في ظل التصعيد المتزايد بشأن أزمة مضيق هرمز.

ودعا "العشماوي"، القيادة الإيرانية إلى إصدار بيان رسمي من المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يعلن فتح مضيق هرمز، مع ربط الخطوة بدعوة إلى مفاوضات مباشرة غير مشروطة مع الولايات المتحدة، معتبرًا أن هذه الخطوة ستضع ترامب في موقف حرج وتنقل الضغط الدولي من طهران إلى واشنطن.

وقال "العشماوي"، في نداء عاجل عبر حسابه على "فيسبوك"، موجهًا حديثه إلى المرشد الإيراني: "لماذا لا تصدرون بيانًا من المرشد الأعلى شخصيًا بأننا قررنا فتح المضيق احترامًا لمناشدات العالم كله وحرصًا على اقتصاده، وإعلاء لقيم الإسلام بأن لا ضرر ولا ضرار؟".

وأضاف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن مثل هذا البيان "البسيط" من شأنه أن يضع ترامب في مأزق، خاصة بعد تهديده الصريح بـ"الجحيم" إذا لم يتم فتح المضيق، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي قد يعلن حينها أنه "أخضع إيران"، لكن الضغوط الدولية وفق رؤيته ستنتقل إلى واشنطن، ما يصعب تبرير استمرار التصعيد العسكري.

واقترح السفير فوزي العشماوي، أن يرتبط إعلان فتح المضيق بدعوة إلى مباحثات مباشرة "دون قيد أو شرط" في دولة محايدة، بحضور شهود ضامنين، بينهم الصين وروسيا والسعودية وتركيا ومصر وعُمان وقطر، بهدف حل جميع نقاط الخلاف دفعة واحدة.

وأكد أن هذه المبادرة "لن تصدر عن ضعف"، بل ستكون بحسب وصفه "رسالة قوة وشرف وحقنًا للدماء وحفاظًا على أرواح ومقدرات الشعب الإيراني"، مشيرًا إلى أن طهران أظهرت صمودًا خلال الفترة الأخيرة.

ووتابع: "هذه مناشدة متواضعة ومحبة من دبلوماسي مصري للقيادة الإيرانية"، معربًا عن أمله في انضمام مؤيدين للسلام والأمن إلى هذه المبادرة.

ويأتي هذا الطرح في سياق تصعيد عسكري متزايد بين الولايات المتحدة وإيران، حيث هدّد ترامب مرارًا بضرب منشآت إيرانية حيوية، بينها محطات الطاقة والجسور، إذا لم تُقدم طهران على فتح مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية عالميًا، إذ يؤدي أي اضطراب في حركة الملاحة به إلى تقلبات حادة في أسعار النفط وتأثيرات اقتصادية دولية واسعة، في وقت منح فيه ترامب مهلة قصيرة لإيران تنتهي الثلاثاء لفتح المضيق، ملوّحًا بـ"جحيم عظيم" في حال عدم الاستجابة.