نقلت وكالة رويترز عن مصدر باكستاني قوله، إن كلًا من طهران وواشنطن لم تردا حتى الآن على المقترح الذي تم إرساله إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في وقت متأخر من مساء الأحد.

وأوضح المصدر أن المقترح، الذي يحظى بدعم باكستان والصين والولايات المتحدة، يهدف إلى التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار، إلا أنه لم يسفر حتى الآن عن أي التزام من الطرفين.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن إطارًا إقليميًا لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، على أن تُعقد مفاوضات نهائية وجهاً لوجه في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأكد المصدر أن إيران لم تقدم ردًا رسميًا على المقترح، ولم تُبدِ التزامًا بأي خطوات عملية، رغم تكثيف قنوات الاتصال على المستويين المدني والعسكري.

وتأتي هذه التطورات في ظل مساعٍ دولية متواصلة لاحتواء التصعيد العسكري وفتح مسار تفاوضي ينهي الأزمة المتصاعدة في المنطقة.