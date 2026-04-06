إسرائيل تُجدد غاراتها على مناطق متفرقة من لبنان

كتب : مصراوي

02:24 ص 06/04/2026

الغارات الإسرائيلية - أرشيفية

وكالات

جددت إسرائيل غاراتها على مناطق متفرقة من لبنان، بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة القتلى من الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من شهر.

وشنت إسرائيل غارات على بلدتي سُحمر ومشغرة في البقاع شرقي لبنان، كما استهدفت مدينة النبطية جنوبي البلاد.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 3 أشخاص، من بينهم امرأتان، وإصابة 3 نساء، نتيجة للغارة الإسرائيلية على منطقة تلال عين سعادة في جبل لبنان شرقي بيروت، مؤكدة مقتل 39 شخصا وإصابة 136 خلال يوم الأحد فقط.

وإجمالا، قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن 1461 شخصا قتلوا وأصيب 4430، منذ بدء الضربات الإسرائيلية يوم 2 مارس الماضي، عقب دخول حزب الله على خط الحرب.

كان الرئيس اللبناني جوزاف عون جدد دعوته لإجراء مفاوضات مع إسرائيل، كي لا يصبح جنوب لبنان مثل غزة، في وقت تواصل به إسرائيل غاراتها الجوية وهجومها البري وتدمر قرى في الجنوب اللبناني، وفقا لسكاي نيوز.

طلاب ينتحلون صفة محامين في محاكم كفر الشيخ.. و5 قرارات عاجلة للنقابة
