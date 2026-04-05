إعلان

"عايز يشيل دوري".. حقيقة استبعاد هنا الزاهد من فيلمها مع هشام ماجد

كتب : معتز عباس

10:47 م 05/04/2026 تعديل في 10:49 م

هنا الزاهد وهشام ماجد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

علق الفنان هشام ماجد بطريقة ساخرة، على انتشار أخبار حول استبعاد هنا الزاهد من فيلمها الجديد معه بسبب خلافات مع فريق العمل.

وكتب هشام ماجد في ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "حصل فعلا واستبعادها من الفيلم بعد خلاف حاد عالتتر وجاري تجهيز البديلة".

ومن جانبها أعادت هنا نشر الـ "ستوري" على حسابها وكتبت رد ساخر: "محصلش دا عايز يشيل دوري وياخد كلام الست والراجل".

ويشارك هشام ماجد في افلام العيد بـ فيلم "برشامة"، الذي تصدر قائمة شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، والذي وينافسه عدد من الأفلام وهي "سفاح التجمع"، "إيجي بيست"، "فاميلي بيزنس".

ويضم الفيلم عددًا كبيرًا من النجوم، بطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فدوى عابد، ميشيل ميلاد، فاتن سعيد.

هنا الزاهد هشام ماجد افلام سينمائية افلام مصرية برشامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

حوادث وقضايا

زووم

شئون عربية و دولية

حوادث وقضايا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

