علق الفنان هشام ماجد بطريقة ساخرة، على انتشار أخبار حول استبعاد هنا الزاهد من فيلمها الجديد معه بسبب خلافات مع فريق العمل.

مشاكل فنية بين هشام وهنا بسبب الفيلم الجديد

وكتب هشام ماجد في ستوري عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام": "حصل فعلا واستبعادها من الفيلم بعد خلاف حاد عالتتر وجاري تجهيز البديلة".

ومن جانبها أعادت هنا نشر الـ "ستوري" على حسابها وكتبت رد ساخر: "محصلش دا عايز يشيل دوري وياخد كلام الست والراجل".

أبطال فيلم "برشامة"

ويشارك هشام ماجد في افلام العيد بـ فيلم "برشامة"، الذي تصدر قائمة شباك التذاكر بدور العرض السينمائي، والذي ينافسه عدد من الأفلام وهي "سفاح التجمع"، "إيجي بيست"، "فاميلي بيزنس".

ويضم الفيلم عددًا كبيرًا من النجوم، بطولة ريهام عبد الغفور، مصطفى غريب، حاتم صلاح، باسم سمرة، عارفة عبد الرسول، فدوى عابد، ميشيل ميلاد، فاتن سعيد.

