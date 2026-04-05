نقلت القناة 15 العبرية، عن مصادر إسرائيلي، أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على قائمة أهداف جديدة داخل إيران قبل انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وكان ترامب، جدد المهلة الزمنية التي وضعها لإيران من أجل التوصل إلى تسوية وإعادة فتح مضيق هرمز، مهددًا النظام الإيراني باستهداف منشآت الطاقة والجسور يوم الثلاثاء المقبل.

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون "يوم محطة الطاقة، ويوم الجسر في إيران"، مطالبا بفتح مضيق هرمز فورا لتجنب ما وصفه بـ "الجحيم".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد ضابط بالقوات الجوية الإسرائيلية لقناة 12 العبرية، أن إسرائيل تقدر أن إيران لا تزال تمتلك أكثر من ألف صاروخ قادر على الوصول إليها.

وبحسب القناة الإسرائيلية، أن معدلات إطلاق النار الحالية من إيران وحليفها حزب الله، بعد مرور أكثر من خمسة أسابيع على الصراع، تشير التقديرات إلى احتمال استمرار القتال لعدة أشهر إضافية- على الرغم من إصرار إسرائيل والولايات المتحدة أنهما حققتا أهدافهما الأساسية.

وقال الضابط الإسرائيلي، أن قدرة إيران على مواصلة إطلاق النار يجب استثمار قدر كبير من الموارد لخفض تلك القدرة إلى الصفر، قائلا: "وبكل صدق، يجب أن أخبركم أنها لن تصل إلى الصفر".