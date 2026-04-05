حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساعة الثامنة مساء الثلاثاء المقبل بالتوقيت الشرقي، موعدا لبدء استهداف محطات الطاقة والجسور الحيوية، في حال استمرار إغلاق مضيق هرمز جراء تداعيات حرب إيران.

كواليس مفاوضات إيران وأمريكا وإنذار الثلاثاء

وكشف الرئيس الأمريكي في مقابلة مع موقع "أكسيوس"، عن خوض واشنطن "مفاوضات عميقة" مع طهران لبلوغ تسوية نهائية قبل انقضاء المهلة المحددة، ملوحا بتصعيد عسكري شامل يطال المرافق الحيوية في حال تعثر الاتفاق ضمن مسار حرب إيران.

وشدد ترامب على وجود فرصة جيدة لإبرام الصفقة، لكنه حذر قائلا: "إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسأفجر كل شيء هناك".

وأكد الرئيس الأمريكي في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، أن يوم الثلاثاء سيكون "يوم محطة الطاقة ويوم الجسر في إيران"، مطالبا بفتح الممر المائي فورا لتجنب ما وصفه بـ "الجحيم".

وتأتي هذه التهديدات في وقت يقود فيه مبعوثا البيت الأبيض ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر محادثات مكثفة مع الجانب الإيراني عبر رسائل نصية متبادلة مع عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني، فضلا عن القنوات الدبلوماسية التي يديرها وسطاء من باكستان ومصر وتركيا لتهدئة الصراع بين إيران وأمريكا.

محاولات تأجيل "جحيم ترامب" في حرب إيران

زعم ترامب أن واشنطن وطهران كانتا على وشك الاتفاق، إلا أن طلب المسؤولين الإيرانيين مهلة 5 أيام عكس "عدم جدية" من جانبهم، وهو ما دفعه للرد بضرب جسر استراتيجي يربط العاصمة بشمال البلاد يوم الأربعاء الماضي.

وأكد ترامب لموقع "أكسيوس" أن "المفاوضات تسير على ما يرام، لكنك لن تصل أبدا إلى خط النهاية مع الإيرانيين"، مشددا على مواصلة الضغط العسكري لضمان عدم الانسحاب في منتصف الطريق بظل صراع إيران وأمريكا.