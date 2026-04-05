مقتل قائد كلية الدفاع الجوي الإيراني في غارات أمريكية إسرائيلية مشتركة

كتب : مصطفى الشاعر

05:39 م 05/04/2026

العميد مسعود زارع

أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الأحد، مقتل العميد مسعود زارع، قائد كلية الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني في مدينة "شاهين شهر"، وذلك جراء الهجمات الأخيرة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على مواقع إيرانية.

تفاصيل مقتل "زارع" ومراسم الوداع

أفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن العميد زارع لقي مصرعه خلال العمليات القتالية الأخيرة، لينضم إلى قائمة العسكريين الإيرانيين الذين سقطوا في المواجهات الجارية.

ومن المقرر أن تُقام مراسم وداع رسمية وشعبية لجثمانه مساء اليوم في مدينة "شاهين شهر"، بحضور عدد من المسؤولين العسكريين والمحليين.

الجنازة في شيراز

أشارت الوكالة الإيرانية إلى أنه عقب انتهاء مراسم الوداع، سيتم نقل جثمان القائد العسكري إلى مدينة شيراز (مسقط رأسه)، حيث ستُجرى مراسم التشييع والدفن النهائية هناك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتكشف قائمة الاغتيالات والقتلى في صفوف الرتب الرفيعة بالجيش والحرس الثوري عن استراتيجية استنزاف دقيقة تنتهجها واشنطن وتل أبيب، تهدف إلى إفراغ "المؤسسة العسكرية الإيرانية" من خبراتها الميدانية والأكاديمية.

