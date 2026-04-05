حرب إيران.. إسرائيل تزعم اغتيال مسؤول في الحرس الثوري

كتب : د ب أ

06:11 م 05/04/2026

إيران وإسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد اغتيال قائد بارز آخر في "مقر النفط" التابع للحرس الثوري الإيراني.
وقال جيش الاحتلال، إن محمد رضا أشرفي كاهي، المسؤول عن الشؤون التجارية داخل "مقر النفط"، قُتل أمس الأول الجمعة خلال غارات جوية استهدفت منطقة طهران في إطار حرب إيران.
وزعم البيان، أن "مقر النفط" يدعم أنشطة الحرس الثوري الإيراني وتعزيز قدراته العسكرية، وكذلك أنشطة حلفائه الإقليميين، ومن بينهم حزب الله والحوثيون، من خلال الأرباح الناتجة عن مبيعات النفط لدعم الأنشطة العسكرية في حرب إيران.
وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن قبل أيام أنه قتل قائد "مقر النفط" التابع للقوات المسلحة الإيرانية، الذي يؤدي دورا مشابها لدور مقر الحرس الثوري بالنسبة للجيش النظامي الإيراني.
ووصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل كاهي بأنه "ضربة إضافية كبيرة للأسس الاقتصادية لجهاز الأمن الإيراني".

فيديو قد يعجبك



الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن"، عين أمريكا في حرب إيران؟
"يغير موازين الحرب".. ما هو مشروع "مايفن"، عين أمريكا في حرب إيران؟
مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق