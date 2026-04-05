أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد اغتيال قائد بارز آخر في "مقر النفط" التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال جيش الاحتلال، إن محمد رضا أشرفي كاهي، المسؤول عن الشؤون التجارية داخل "مقر النفط"، قُتل أمس الأول الجمعة خلال غارات جوية استهدفت منطقة طهران في إطار حرب إيران.

وزعم البيان، أن "مقر النفط" يدعم أنشطة الحرس الثوري الإيراني وتعزيز قدراته العسكرية، وكذلك أنشطة حلفائه الإقليميين، ومن بينهم حزب الله والحوثيون، من خلال الأرباح الناتجة عن مبيعات النفط لدعم الأنشطة العسكرية في حرب إيران.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن قبل أيام أنه قتل قائد "مقر النفط" التابع للقوات المسلحة الإيرانية، الذي يؤدي دورا مشابها لدور مقر الحرس الثوري بالنسبة للجيش النظامي الإيراني.

ووصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل كاهي بأنه "ضربة إضافية كبيرة للأسس الاقتصادية لجهاز الأمن الإيراني".