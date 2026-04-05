ترامب يهدد إيران بـ "الجحيم": الثلاثاء سيكون يوم تدمير محطات الكهرباء والجسور

كتب : مصطفى الشاعر

02:40 م 05/04/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تهديدا مباشرا وشديد اللهجة إلى إيران عبر منصته "تروث سوشيال"، متوعدا بضربات تستهدف البنية التحتية الأساسية في البلاد، في تصعيد خطير وغير مسبوق.


ثلاثاء "محطات الكهرباء والجسور"


كتب ترامب، اليوم الأحد، في تدوينة نارية جديدة: "سيكون يوم الثلاثاء هو يوم محطات الكهرباء ويوم الجسور، وكل ذلك مجتمعا في يوم واحد داخل إيران"، مضيفا بنبرة تحدٍ: "لن يكون هناك شيء يُشبهه على الإطلاق".


تهديد بـ "الجحيم" وفتح المضيق


لم يتوقف تهديد ترامب عند البنية التحتية، بل وجّه رسالة حادة بشأن الملاحة البحرية قائلا: "افتحوا المضيق اللعين، أيها الأوغاد المجانين، وإلا فستعيشون في الجحيم.. سترون"، في إشارة واضحة إلى مضيق هرمز وتهديدات إغلاقه.


تأتي تصريحات دونالد ترامب وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

