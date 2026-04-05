تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالا هاتفيا، اليوم الأحد 5 أبريل، من نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، وذلك في إطار التنسيق المستمر لبحث تطورات الأوضاع الخطيرة التي يشهدها الإقليم وسبل تعزيز العلاقات الثنائية.



وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال ركز على المساعي الدبلوماسية المصرية لخفض التصعيد العسكري، حيث شدد الوزير عبد العاطي على حتمية تغليب لغة الحوار لتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق نحو "فوضى شاملة".



أشاد الوزير بدر عبد العاطي خلال الاتصال بالمواقف المبدئية والمشرفة التي تتبناها الحكومة الإسبانية تجاه القضية الفلسطينية ودعمها المستمر للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الفارقة، مشددا على ضرورة استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي لضمان الوصول إلى تهدئة شاملة.



كما أكد وزير الخارجية على الأهمية البالغة لبدء اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في ممارسة مهامها فعلياً من داخل القطاع، مع ضرورة نشر قوة الاستقرار الدولية وفتح معبر رفح في الاتجاهين بشكل عاجل، بما يضمن تدفق المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية دون أي قيود أو عوائق لتخفيف المعاناة عن الأشقاء.



وفي سياق متصل، أدان عبد العاطي، بشدة تصاعد وتيرة عنف المستوطنين واستمرار سياسات الضم والتوسع الاستيطاني التي تخالف قواعد القانون الدولي، معربا عن رفض مصر القاطع لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى، ومحذّرا من صرف الانتباه عن الانتهاكات في الأراضي المحتلة نتيجة التصعيد العسكري الجاري في المنطقة.



استعرض الوزير نتائج زيارته الأخيرة لبيروت، مؤكدا رفض مصر القاطع للمساس بسيادة لبنان أو استهداف بنيته التحتية، مشددا على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، ودعم جهود الدولة اللبنانية في حصر السلاح وفرض سيادتها.



وعلى صعيد آخر، تطرق الاتصال إلى أحداث المباراة الودية التي جمعت منتخبي البلدين في 31 مارس الماضي؛ حيث أدان وزير الخارجية الإسباني بشدة التصرفات المسيئة من بعض الجماهير، واصفا إياها بـ "السلوك المنحرف والمرفوض".



وأكد ألباريس، أن الحكومة الإسبانية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، مشددا على أن هذه الأفعال لا تعبر عن الروابط المتينة بين القاهرة ومدريد.