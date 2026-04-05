اضطرت القوات الأمريكية، إلى تدمير عدد من طائراتها داخل الأراضي الإيرانية، وذلك بعد نجاح مهمة إجلاء العضو الثاني في طاقم المقاتلة "F-15E" التي أُسقطت الأسبوع الماضي، في تطور عسكري لافت.



كواليس عملية الإنقاذ الأمريكية



ضجت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" بمشاهد ومعلومات ميدانية كشفت كواليس "درامية" لعملية إنقاذ العضو الثاني في طاقم المقاتلة الأمريكية "F-15E" في قلب إيران، حيث أظهرت المتداول اضطرار القوات الأمريكية لاتخاذ قرارات صعبة بتدمير معداتها.

BIG: After evacuating the second crew member of the downed F-15E, the U.S. had to destroy two HC-130J Combat King II rescue aircraft and two helicopters that, for unknown reasons, were unable to leave Iran.



The aircraft were blown up on the ground to prevent them from falling… pic.twitter.com/McytCnmnq5 — Clash Report (@clashreport) April 5, 2026



تدمير "ملوك القتال"



أفادت تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، بأن الولايات المتحدة قامت بتفجير طائرتي إنقاذ من طراز "HC-130J Combat King II"، بالإضافة إلى طائرتي هليكوبتر، بعد أن تعذر إقلاعها من داخل إيران لأسباب لا تزال "مجهولة".

قرار "التدمير الذاتي"



اتخذت القيادة العسكرية قرارا بتفجير الطائرات الأربع وهي على الأرض في موقع "تزود بالوقود مرتجل"، وذلك لمنع وقوع هذه التقنيات العسكرية الحساسة في "أيدي الإيرانيين".



استمرار المهمة



على الفور، تم الدفع بـ 3 طائرات إضافية من طراز "HC-130J Combat King II" لمواصلة مهام البحث والإنقاذ القتالي وتأمين الانسحاب من المنطقة.

وتأتي هذه التطورات الميدانية لتؤكد حجم المخاطر التي تواجهها القوات الأمريكية في العمق الإيراني، حيث فضّلت واشنطن "التضحية" بأسطول من طائرات الإنقاذ المتطورة على أن تترك خلفها أي أثر تكنولوجي يمنح طهران فرصة لفك شفرات "ملوك القتال" الأمريكيين.