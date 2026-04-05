أكد مسؤول بالبيت الأبيض، اليوم الأحد، لـ "CBS"، أن الـ CIA نفذت عملية تضليل استخباراتية داخل إيران لتأمين إنقاذ الطيار الأمريكي، وفقا لما ذكرته روسيا اليوم.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الجيش الأمريكي أرسل عشرات الطائرات المسلحة بأكثر الأسلحة فتكا في العالم لاستعادة أحد ضباط طاقمنا.

وأضاف ترامب: "عشرات الطائرات شاركت في عملية إنقاذ الطيار بعمق الأراضي الإيرانية بتوجيهات مباشرة مني".

وقال ترامب، إن المحارب الشجاع كان خلف خطوط العدو في جبال إيران الوعرة، إذ كان مطاردا من قبل أعدائنا، لافتا إلى أن أحد أفراد طاقم المقاتلة أصيب لكنه سيكون بخير.

وأضاف أن الجيش الأمريكي نفذ واحدة من أكثر عمليات البحث والإنقاذ جرأة في تاريخ أمريكا، لإنقاذ الطيار الأمريكي الذي أسقطت مقاتلته في إيران.