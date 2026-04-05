فوكس نيوز: فرد الطائرة إف-15 اختبأ على قمة مرتفعة وابتعد سيرا عن حطامها وفعل إشارة استغاثة

كتب : مصراوي

06:11 ص 05/04/2026

طائرة إف 15

وكالات

قال فوكس نيوز، اليوم الأحد، إن فرد الطائرة إف-15 التي أسقطت في إيران اختبأ على قمة مرتفعة بعد أن ابتعد سيرا عن حطامها وفعل إشارة استغاثة للطوارئ.

وأكد موقع أكسيوس، أنه تم نشر القوات الخاصة الأمريكية داخل الأراضي الإيرانية يوم الجمعة ومرة ​​أخرى السبت كجزء من مهمة البحث والإنقاذ عن ثاني أفراد طاقم الطائرة إف-15 التي أسقطت في إيران.

وأكد أكسيوس، أن القوات الأمريكية نجحت في إنقاذ ثاني أفراد طاقم الطائرة إف-15 التي أسقطت في إيران، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز.

وأضاف أكسيوس عن مسؤول أمريكي، أن العملية نفذتها وحدة كوماندوز المتخصصة، مع غطاء جوي كثيف، مؤكدا أن كافة القوات غادرت إيران الآن.

