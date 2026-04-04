تداولت وسائل إعلام ومصادر محلية مقطع فيديو يُظهر لحظة استهداف جسر "B1" في مدينة كرج، حيث سُمع في التسجيل أصوات عائلات ومدنيين كانوا في محيط الموقع وقت الهجوم.

وقالت وكالة إرنا الإيرانية إنه يُرجّح أن الشخص الذي قام بتصوير الفيديو كان من بين الضحايا، الذين بلغ عددهم 13 مدنيًا، وفقًا للتقارير المتداولة.

ويُظهر المقطع أجواء من الذعر بين السكان في موقع الحادث، في ظل تصاعد العمليات العسكرية واستهداف مواقع داخل إيران خلال الفترة الأخيرة.