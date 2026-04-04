فيديو يوثق لحظة استهداف جسر في كرج ومقتل مدنيين بإيران
كتب : وكالات
تداولت وسائل إعلام ومصادر محلية مقطع فيديو يُظهر لحظة استهداف جسر "B1" في مدينة كرج، حيث سُمع في التسجيل أصوات عائلات ومدنيين كانوا في محيط الموقع وقت الهجوم.
وقالت وكالة إرنا الإيرانية إنه يُرجّح أن الشخص الذي قام بتصوير الفيديو كان من بين الضحايا، الذين بلغ عددهم 13 مدنيًا، وفقًا للتقارير المتداولة.
ويُظهر المقطع أجواء من الذعر بين السكان في موقع الحادث، في ظل تصاعد العمليات العسكرية واستهداف مواقع داخل إيران خلال الفترة الأخيرة.
New video of the moment the criminal US targeted the B1 bridge in Karaj.— IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) April 4, 2026
In the video, the voices of families and ordinary people can be heard; the person filming was likely among the 13 civilian martyrs of this incident. pic.twitter.com/poU5QGQVnS