نظَّمت وحدة أمراض الدم وأورام الأطفال وزرع النخاع بجامعة عين شمس مؤتمرها السنوي السادس عشر، بالتعاون مع المؤتمر السابع والعشرين لجمعية أمراض دم الأطفال وأورامه؛ بهدف صياغة مستقبل جديد لبروتوكولات العلاج وتبادل الخبرات البحثية التي تخدم القطاع الصحي في مصر.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة عين شمس، وفي خطوة تعزز مكانة مصر على خارطة الطب العالمي.

أحدث المستجدات العلمية في تشخيص وعلاج أمراض الدم وزراعة النخاع

واحتضن مركز التدريب التابع لمستشفيات الجامعة ومدرج الدكتور علاء فايز فاعليات المؤتمر، التي تركزت حول أحدث المستجدات العلمية في تشخيص وعلاج أمراض الدم وزراعة النخاع، وسبق ذلك برنامج علمي مكثف استضافت فيه الجامعة 16 عالمًا من كبرى الجامعات العالمية كجامعات هارفارد، وماكماستر، وفيلادلفيا، وكولومبيا، بالإضافة إلى خبراء من النرويج والسعودية، لتبادل البروتوكولات العلاجية المتقدمة بما يواكب التطورات الطبية العالمية.

وشهد حفل الافتتاح حضورًا رفيع المستوى لعدد من القيادات الطبية والأكاديمية، يتقدمهم الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس، والدكتور محسن الألفي أستاذ أمراض دم الأطفال ورئيس الموتمر، والدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، والدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة الأسبق، والدكتور إيهاب خيري رئيس قسم الأطفال بطب عين شمس، إلى جانب نخبة من الأساتذة والمتخصصين الذين أكدوا أن هذا التعاون الدولي يعكس مكانة جامعة عين شمس العلمية ويُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى الرعاية الصحية للأطفال.

تجربة مصر الرائدة في زراعة الكبد على مدار 25 عامًا

وتناول الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس السابق، تجربة مصر الرائدة في زراعة الكبد على مدار 25 عامًا.

وسلط الدكتور عمرو مبروك أستاذ جراحة التجميل وجراحات الوجه والفكين بطب عين شمس، الضوء على جذور الطب في الحضارة المصرية القديمة، مؤكدًا أهمية ربط الأطباء الشباب بتاريخهم الطبي العريق، واختتم المؤتمر بتأكيد ضرورة توفير الدم الآمن ودعم منظومة زراعة النخاع لتخفيف معاناة المرضى الصغار.

