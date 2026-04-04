بينما تبحث القوات الأمريكية والإسرائيلية عن أحد أفراد طاقم طائرة F-15 بعد اضطراره للقفز بالمظلة إثر إسقاط طائرته فوق إيران، لم يكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعدًا بعد للإعلان عما ستفعله الولايات المتحدة إذا تعرض الطيار المفقود للأذى.

ورفض "ترامب"، اليوم الجمعة، التعليق على الإجراءات المحتملة إذا وصلت القوات الإيرانية إلى الطيار.

وقال: لست مستعدًا بعد للإفصاح عما ستفعله أمريكا حال تعرض طيار المقاتلة المفقود للأذى، بحسب الاندبندنت.

وبحسب الاندبندنت، جاءت تصريحات ترامب بينما كانت فرق البحث والإنقاذ من إسرائيل والولايات المتحدة تبحث عن الطيار بعد ساعات من اضطراره للقفز بالمظلة من طائرته المكونة من شخصين فوق الأراضي الإيرانية.

ومنذ إسقاط طائرة F-15، دعت التلفزيونات الإيرانية المواطنين لتسليم أي "طيار عدو" للشرطة ووعدت بمكافأة لمن يقوم بذلك، فيما صرح محافظ مقاطعة كهكيلويه وبوير أحمد، بأن أي شخص يقتل أو يمسك بالطيار سيُكرم بشكل خاص.

ويعد الطيار المفقود أول طيار أمريكي يتم إسقاط طائرته فوق أراضٍ معادية منذ إسقاط طيار A-10 في العراق عام 2003.

وتم العثور على أحد طياري الطائرة من قبل فرق البحث والإنقاذ الأمريكية بعد الحادث مباشرة، بينما لا يزال الطيار الثاني مفقودًا.

ورغم إسقاط الطائرة، لم يعلق ترامب علناً على الحادث، رغم أن مسؤولين بالبيت الأبيض أكدوا أنه قد تم إطلاعه في وقت سابق من اليوم، واستمر في نشر منشورات على منصة تروث سوشيال حول الحرب دون الإشارة إلى الحادثة.

وكان "ترامب"، قد أعلن في خطاب متلفز يوم الأربعاء عن "الخسائر الكبيرة والمدمرة" التي لحقت بإيران، مؤكدًا أن قدراتها الجوية والبحرية والصاروخية الباليستية تضررت بشكل كبير، وادعى أن الولايات المتحدة "هزمت ودمرت إيران بالكامل" وأنها ستكمل المهمة بسرعة.

وفي الوقت ذاته، أُصيبت طائرة A-10 أخرى بنيران العدو، وتمكن طيارها من الدخول إلى المجال الجوي الكويتي والقفز إلى بر الأمان، بينما تعرضت مروحيتان شاركتا في البحث عن طيار F-15 لنيران العدو واضطرتا للتراجع.

وقبل إسقاط الطائرة يوم الجمعة، نشر ترامب على تروث سوشيال، منشورًا، دعا فيه إلى السيطرة على مضيق هرمز وموارد النفط الإيرانية.

وتسبب هجوم إيران على البنية التحتية للطاقة في الخليج وفرض سيطرتها الصارمة على مضيق هرمز في اضطراب الأسواق، وارتفاع أسعار النفط، وتهديد ارتفاع تكلفة السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

وحذر ترامب من تصعيد إضافي محتمل، مؤكداً إمكانية استهداف شبكة الطاقة الإيرانية إذا لم يُعاد فتح المضيق، فيما رفض المسؤولون الإيرانيون التفاوض تحت الظروف الحالية.

وشدد "ترامب"، على أن الأحداث لا تؤثر على محادثات وقف إطلاق النار، مؤكداً أن الولايات المتحدة "في حرب"، بحسب إن بي سي نيوز.