أمريكا: المتهم بمحاولة قتل ترامب يوافق على البقاء قيد الاحتجاز بانتظار محاكمته

كتب : مصراوي

08:04 م 30/04/2026

المتهم بمحاولة إغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن (أ ب)

أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكي، بإن المتهم بمحاولة إغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض وافق اليوم الخميس على البقاء قيد الاحتجاز بانتظار محاكمته.

ولم يدل كول توماس ألين بأي أقوال خلال مثوله لفترة وجيزة أمام القاضية الأمريكية موكسيلا أوبادهيايا.

وأفادت جهة الادعاء أن ألين خطط لهجومه طوال أسابيع، وتتبع تحركات ترامب عبر الإنترنت قبل أن يتجاوز مسرعا جهاز كشف المعادن في فندق واشنطن هيلتون ليلة السبت الماضي وهو يحمل بندقية، متسببا في تعطيل أحد أبرز الفعاليات السنوية في العاصمة الأمريكية.

وقال مسؤولون إن ألين أُصيب خلال الهجوم، لكن لم يتم إطلاق النار عليه. كما أُصيب أحد عناصر جهاز الخدمة السرية بطلق ناري، إلا أنه كان يرتدي سترة واقية من الرصاص ونجا من الحادث.

وقال المدعون إنهم يعتقدون أن ألين أطلق طلقة واحدة على الأقل من بندقيته، وأن أحد عناصر جهاز الخدمة السرية أطلق خمس طلقات.

